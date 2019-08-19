Представитель Зеленского: Новое правительство сформируем за два дня

Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что для формирования правительства новому составу Верховной Рады будет достаточно двух дней.

Об этом Герус заявил в интервью "Главкому", пишет Громадское.

"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - сказал он.

О себе Герус отметил, что не знает, где он больше хотел бы работать - в Министерстве энергетики и угольной промышленности или в комитете Рады по вопросам энергетики.

Он также рассказал, что на должность премьер-министра есть ряд кандидатур, но раскрывать их имена он не хочет.

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