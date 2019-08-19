Представитель Зеленского: Новое правительство сформируем за два дня
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Понедельник, 19 августа 2019, 06:35
Представитель президента Владимира Зеленского в Кабинете министров Андрей Герус заявил, что для формирования правительства новому составу Верховной Рады будет достаточно двух дней.
Об этом Герус заявил в интервью "Главкому", пишет Громадское.
"Два дня работы нового парламента, думаю, достаточно", - сказал он.
О себе Герус отметил, что не знает, где он больше хотел бы работать - в Министерстве энергетики и угольной промышленности или в комитете Рады по вопросам энергетики.
Он также рассказал, что на должность премьер-министра есть ряд кандидатур, но раскрывать их имена он не хочет.
Напоминаем:
- Ранее в партии "Слуга народа" озвучиои шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра. В нем: директор по развитию бизнеса Нафтогаза Юрий Витренко, председатель правления Нафтогаза Андрей Коболев, заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук и заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован.
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