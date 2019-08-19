Війна на сході: Окупанти здійснили 13 обстрілів за добу, минулося без втрат

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Понеділок, 19 серпня 2019, 07:27

Минулої доби збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 11 обстрілів позицій Об'єднаних сил:

- неподалік Харчовика – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Водяного – з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї;
- тричі біля Лебединського – зі стрілецької зброї;
- двічі поблизу Таоаківки – зі стрілецької зброї;
- двічі неподалік Павлополя – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- поблизу Пісків – з ручних протитанкових гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- в районі Новолуганського – з озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- неподалік Луганського – з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

За минулу добу внаслідок ворожих обстрілів втрат з боку сил ООС не було.

Від початку поточної доби, 19 серпня, противник здійснив 2 обстріли позицій Об'єднаних сил: неподалік Новотроїцького, з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, і в районі Водяного з ручного протитанкового гранатомета і стрілецької зброї.

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Теми: ООС бойові дії


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