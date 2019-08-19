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Война на востоке: Оккупанты совершили 13 обстрелов за сутки, обошлось без потерь

Понедельник, 19 августа 2019, 07:27

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники тринадцать раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 11 обстрелов позиций Объединенных сил:

- неподалеку Пищевика - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Водяного - из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия;
- трижды у Лебединского - из стрелкового оружия;
- дважды вблизи Таоакивкы - из стрелкового оружия;
- дважды неподалеку Павлополь - с автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Песков - из ручных противотанковых гранатометов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил:

- в районе Новолуганского - из вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
- неподалеку Луганского - из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

За минувшие сутки в результате вражеских обстрелов потерь со стороны сил ООС не было.

С начала текущих суток, 19 августа, противник совершил 2 обстрела позиций Объединенных сил: неподалеку Новотроицкого, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, и в районе Водяного из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

Темы: ООСбоевые действия
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