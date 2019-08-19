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Станиця Луганська: Українці готові прибрати захист, та жаліються на затягування

Понеділок, 19 серпня 2019, 09:49
Станиця Луганська: Українці готові прибрати захист, та жаліються на затягування

Джерело: Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Українська сторона готова демонтувати фортифікаційні споруди біля мосту у Станиці Луганській одночасно з бойовиками, але протилежна сторона затягує роботи до кінця літа.  

Українська сторона СЦКК: "У зв’язку із завершенням вилучення вибухонебезпечних предметів на ділянці зруйнованого мосту в Станиці Луганській, українська сторона готова провести дзеркально демонтаж фортифікаційних споруд.

Проте зі сторони тимчасово окупованої території надійшло повідомлення про прийняте рішення продовження робіт на протилежній стороні до 25 серпня, що унеможливлює українською стороною розпочати зазначені вище роботи".

На думку української сторони, "дії противника свідчать про навмисний зрив запланованих заходів".

"Зазначені роботи проводитимуться в рамках виконання існуючих домовленостей щодо розведення сил і засобів на ділянці в районі Станиці Луганська", – наголосила українська сторона в СЦКК.

"Українська правда" в Threads

Теми: ДонбасЛуганська областьМінські угоди
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