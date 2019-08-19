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Станица Луганская: Украинцы готовы убрать защиту, но жалуются на затягивание

Понедельник, 19 августа 2019, 09:49
Станица Луганская: Украинцы готовы убрать защиту, но жалуются на затягивание

Источник: Украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Украинская сторона готова демонтировать фортификационные сооружения у моста в Станице Луганской одновременно с боевиками, но противоположная сторона затягивает работы до конца лета.

Украинская сторона СЦКК: "В связи с завершением извлечения взрывоопасных предметов на участке разрушенного моста в Станице Луганской, украинская сторона готова провести зеркально демонтаж фортификационных сооружений.

Однако со стороны временно оккупированной территории поступило сообщение о принятом решении продолжение работ на противоположной стороне до 25 августа, что делает невозможным для украинской стороны начать указанные выше работы".

По мнению украинской стороны, "действия противника свидетельствуют об умышленном срыве запланированных мероприятий".

"Указанные работы будут проводиться в рамках выполнения существующих договоренностей о разведении сил и средств на участке в районе Станицы Луганской", – отметила украинская сторона в СЦКК.

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Темы: ДонбассЛуганская областьМинские соглашения
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