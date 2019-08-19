СБУ викрила колишнього АТОшника, який збував зброю

Джерело: сайт СБУ.

Співробітники Служби безпеки України на Одещині викрили військовослужбовця на збуті нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

СБУ: "Мешканець регіону – колишній військовослужбовець, який проходив службу у районі проведення АТО, – незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу.

Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю".

Деталі. За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси було вкрадено з військових частин у районі проведення ООС та переправлено спільниками до Одеси для реалізації.

У межах провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу.

Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.

Викриття відбулося у межах боротьби з незаконним обігом засобів ураження, спільно зі слідчими поліції і під процесуальним керівництвом прокуратури.