Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ викрила колишнього АТОшника, який збував зброю

Понеділок, 19 серпня 2019, 11:31

Джерело: сайт СБУ.

Співробітники Служби безпеки України на Одещині викрили військовослужбовця на збуті нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.

СБУ: "Мешканець регіону – колишній військовослужбовець, який проходив службу у районі проведення АТО, – незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу.

Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини.

Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю".

 

Деталі. За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси було вкрадено з військових частин у районі проведення ООС та переправлено спільниками до Одеси для реалізації.

 

У межах провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу.

Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.

Викриття відбулося у межах боротьби з незаконним обігом засобів ураження, спільно зі слідчими поліції і під процесуальним керівництвом прокуратури.

Теми: зброяАТОООСОдеська областьСБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
зброя
Зеленський: Касетні боєприпаси для України – це про справедливість
Австралія передасть Україні ще 30 БТР Bushmaster
Резніков: Касетні боєприпаси змінять правила гри в боротьбі проти Росії
Останні новини
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
18:37
Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку
Усі новини...
Реклама: