СБУ викрила колишнього АТОшника, який збував зброю
Джерело: сайт СБУ.
Співробітники Служби безпеки України на Одещині викрили військовослужбовця на збуті нарізної вогнепальної зброї та боєприпасів.
СБУ: "Мешканець регіону – колишній військовослужбовець, який проходив службу у районі проведення АТО, – незаконно зберігав у власному помешканні стрілецьку зброю вітчизняного та іноземного виробництва для продажу.
Зловмисник підшукував клієнтів, зокрема, серед представників кримінальних кіл Одещини.
Під час санкціонованих слідчих дій у помешканні зловмисника вилучено пістолети "Маузер" та "Екол", майже півтисячі набоїв різного калібру, холодну зброю".
Деталі. За інформацією СБУ, вилучені боєприпаси було вкрадено з військових частин у районі проведення ООС та переправлено спільниками до Одеси для реалізації.
У межах провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ тривають першочергові слідчі дії для встановлення всіх осіб, причетних до нелегального бізнесу.
Розпочато експертизу вилученої зброї та боєприпасів.
Викриття відбулося у межах боротьби з незаконним обігом засобів ураження, спільно зі слідчими поліції і під процесуальним керівництвом прокуратури.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua