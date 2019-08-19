СБУ разоблачила бывшего АТОшника, который сбывал оружие

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Понедельник, 19 августа 2019, 11:31

Источник: сайт СБУ.

Сотрудники Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили военнослужащего по сбыту нарезного огнестрельного оружия и боеприпасов.

СБУ: "Житель региона – бывший военнослужащий, проходивший службу в районе проведения АТО, – незаконно хранил в собственном доме стрелковое оружие отечественного и иностранного производства для продажи.

Злоумышленник подыскивал клиентов, в частности, среди представителей криминальных кругов Одесской области.

Во время санкционированных следственных действий в помещении злоумышленника изъяты пистолеты "Маузер" и "Экол", почти полтысячи патронов различного калибра, холодное оружие".

 
СБУ

Детали. По информации СБУ, изъятые боеприпасы были украдены из воинских частей в районе проведения ООС и переправлены сообщниками в Одессу для реализации.

 

В рамках производства по ч. 1 ст. 263 УК продолжаются первоочередные следственные действия для установления всех лиц, причастных к нелегальному бизнесу.

Начата экспертиза изъятого оружия и боеприпасов.

Разоблачение состоялось в рамках борьбы с незаконным оборотом средств поражения, совместно со следователями полиции и под процессуальным руководством прокуратуры.

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Темы: оружие АТО ООС Одесская область СБУ


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