Автобус "Богдан" зіткнувся з "Ланосом": 3 загиблих, 9 постраждалих

12158 переглядів
Понеділок, 19 серпня 2019, 13:31

Джерело: прес-служба поліції Черкаської області

На виїзді з смт Чорнобай Сталася ДТП між автомобілем "Daewoo Lanos" та рейсовим автобусом "Богдан", сполученням "Миргород-Черкаси".

Дослівно: "Внаслідок зіткнення водій та два пасажира автомобіля "Daewoo Lanos" загинули. Один пасажир легковика та вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості".

 

Деталі: За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Наразі триває досудове розслідування.

 
 

Нагадаємо: 

  • 12 серпня внаслідок зіткнення трьох автомобілів в Одеській області загинули четверо людей, ще троє госпіталізовані.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ДТП авто поліція Черкаська область


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Екс-голову Перечинської РДА, який п'яним збив 2 жінок, засудили, але звільнили 17 серпня 2019, 01:29
Вирок Зайцевій та Дронову залишили без змін 14 серпня 2019, 17:02
Зайцеву просять відпустити додому замість 10 років в'язниці за ДТП з 6 загиблими 14 серпня 2019, 12:51
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

історія

Як заснували Спілку незалежної української молоді

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити