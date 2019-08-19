Автобус "Богдан" зіткнувся з "Ланосом": 3 загиблих, 9 постраждалих
Джерело: прес-служба поліції Черкаської області
На виїзді з смт Чорнобай Сталася ДТП між автомобілем "Daewoo Lanos" та рейсовим автобусом "Богдан", сполученням "Миргород-Черкаси".
Дослівно: "Внаслідок зіткнення водій та два пасажира автомобіля "Daewoo Lanos" загинули. Один пасажир легковика та вісім пасажирів автобуса отримали ушкодження різного ступеня тяжкості".
Деталі: За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.
Наразі триває досудове розслідування.
Нагадаємо:
- 12 серпня внаслідок зіткнення трьох автомобілів в Одеській області загинули четверо людей, ще троє госпіталізовані.
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