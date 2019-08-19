Автобус "Богдан" столкнулся с "Ланосом": 3 погибших, 9 пострадавших

Источник: пресс-служба полиции Черкасской области

На выезде из пгт Чернобай произошла ДТП между автомобилем "Daewoo Lanos" и рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы".

Дословно: "В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести".

Детали: По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.

Сейчас продолжается досудебное расследование.

Напомним: