Автобус "Богдан" столкнулся с "Ланосом": 3 погибших, 9 пострадавших
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Понедельник, 19 августа 2019, 13:31
Источник: пресс-служба полиции Черкасской области
На выезде из пгт Чернобай произошла ДТП между автомобилем "Daewoo Lanos" и рейсовым автобусом "Богдан", сообщением "Миргород-Черкассы".
Дословно: "В результате столкновения водитель и два пассажира автомобиля "Daewoo Lanos" погибли. Один пассажир легковушки и восемь пассажиров автобуса получили повреждения различной степени тяжести".
Детали: По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч.3 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК.
Сейчас продолжается досудебное расследование.
Напомним:
- 12 августа в результате столкновения трех автомобилей в Одесской области погибли четыре человека, еще трое госпитализированы.
Украинская правда
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