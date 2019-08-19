ФСБ: Із України до РФ за півроку приїхали 178 тисяч заробітчан і студентів

Джерело: РБК із посиланням на дані ФСБ.

За перші два квартали 2019 року в Росію в'їхали 181,5 тисяча студентів, із яких 13,7 тисяч студентів – із України.

Прикордонна служба Федеральної служби безпеки Російської Федерації вперше оприлюднила статистику, складену за новим переліком цілей в'їзду до Росі.

За перше півріччя 2019 року 2,4 мільйона іноземців заявили, що прибули в Росію працювати, з України таких, за даними російських прикордонників, – 164,6 тисячі.

Україна – на четвертому місці і за кількістю студентів, і за кількістю працівників серед країн, громадяни яких приїхали в РФ цього року.

Вчитися до Росії найбільше людей приїхали з: Казахстану – 59,3 тисяч, Китаю – 21,2 тисяча, Узбекистану – 14 тисяч.

Крім того, в Росії їдуть вчитися з Ірану, Індії, Південної й Північної Кореї, Єгипту, Марокко, В'єтнаму та США (1050 осіб, входить до двадцятки країн, звідки приїжджає найбільше студентів).

Із Великобританії в Росію приїхали 767 чоловік, з Канади – 99. Білорусія з 231 студентами – на 47-му місці.

Всього в Росії вчаться прибульці зі 174 країн, в тому числі один студент із Ісландії і по три людини з Мальти та з Гондурасу.

Працювати в Росію їдуть, насамперед, із країн СНД: з Узбекистану – 918 тисяч осіб за півроку, з Таджикистану – 523,9 тисяч осіб, із Киргизії – 265 тисяч, після України (164,6 тисяч) йде Казахстан – 105, 3 тисяч осіб.

Скільки людей приїхали до Росії працювати – ФСБ РБК

Із Китаю за січень-червень приїхали працювати 50,2 тисяч осіб, із Німеччини – 10,8 тисяч, із Туреччини – 10,2 тисяч, зі США – 3,7 тисячі, з Великобританії – 4,3 тисячі громадян.

Всього за січень-червень поточного року до Росії прибули понад 15 млн іноземців із урахуванням усіх цілей поїздки (ділова, робота, туризм, навчання, транзитний проїзд, переїзд на постійне місце проживання, приватна, обслуговуючий персонал транспортних засобів).