ФСБ: Из Украины в РФ за полгода приехали 178 тысяч работников и студентов

Источник: РБК со ссылкой на данные ФСБ.

За первые два квартала 2019 года в Россию въехало 181,5 тысяча студентов, из которых 13,7 тысяч студентов – из Украины.

Пограничная служба Федеральной службы безопасности Российской Федерации впервые обнародовала статистику, составленную по новому перечню целей въезда в Россию.

За первое полугодие 2019 года 2,4 миллиона иностранцев заявили, что прибыли в Россию работать, из Украины таких, по данным российских пограничников, – 164,6 тысячи.

Украина – на четвертом месте и по количеству студентов, и по количеству работников среди стран, граждане которых приехали в РФ в этом году.

Учиться в Россию больше всего приехало из: Казахстана – 59,3 тысяч, Китая – 21,2 тысяча, Узбекистана – 14 тысяч.

Кроме того, в Россию едут учиться из Ирана, Индии, Южной и Северной Кореи, Египта, Марокко, Вьетнама и США (1050 человек, входит в двадцатку стран, откуда приезжает больше всего студентов).

Из Великобритании в Россию приехали 767 человек, из Канады – 99. Белоруссия с 231 студентами – на 47-м месте.

Всего в России учатся приезжие из 174 стран, в том числе один студент из Исландии и по три человека с Мальты и из Гондураса.

Работать в Россию едут, в первую очередь, из стран СНГ: из Узбекистана – 918 тысяч человек за полгода, из Таджикистана – 523,9 тысяч человек, из Киргизии – 265 тысяч, после Украины (164,6 тысяч) идет Казахстан – 105,3 тысяч человек.

Сколько человек приехали в Россию работать – ФСБ РБК

Из Китая за январь-июнь прибыли работать 50,2 тысяч человек, из Германии – 10,8 тысяч, из Турции – 10,2 тысяч, из США – 3,7 тысячи, из Великобритании – 4,3 тыс. граждан.

Всего за январь-июнь текущего года в Россию прибыли более 15 млн иностранцев с учетом всех целей поездки (деловая, работа, туризм, учеба, транзитный проезд, переезд на ПМЖ, частная, обслуживающий персонал транспортных средств).