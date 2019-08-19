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У центрі Києва Mercedes став посеред вулиці: водій – із пляшкою горілки й без тями

Понеділок, 19 серпня 2019, 18:20
У центрі Києва Mercedes став посеред вулиці: водій – із пляшкою горілки й без тями

Джерело: речник патрульної поліції Києва Роман Мартинюк, Facebook-сторінка "Київ.Оперативний"

У столиці патрульним поліцейським довелося розбивати вікно автомобіля Mercedes на державій російській реєстрації, аби визволити безтямного водія.

Пряма мова Мартинюка: "Коли патрульні приїхали на місце події, то водій був взагалі без свідомості. Розбивши вікно транспортного засобу, вони його звільнили і викликали на місце події медиків, тому що особа була без свідомості.

Громадянина передали медикам, далі ним будуть займатися вони.

Ми не змогли встановити особу даного громадянина, всі інші експертизи будуть проводити медики, тому що особа взагалі не спілкується".

Деталі: Щодо того, чи був водій під дією алкоголю, то речник поліції відповів, що у поліції довіряють лише фактам, тому говорити про те, чи був чоловік у стані алкогольного сп’яніння будуть лише після результатів відповідних аналізів.

Коли будуть аналізи наразі не відомо, адже чоловік без свідомості і не може пройти тест на драгері. За словами речника, у чоловіка мають взяти аналіз крові, щоб перевірити наявність чи відсутність алкогольного сп’яніння.

Водночас, "Київ.Оперативний" повідомляє, що усередині автівки біля водія була "відкрита пляшка горілки Абсолют". Крім того, на опублікованому відео можна помітити букет квітів всередині. 

Відзначається, що Mercedes зупинився під час руху біля Нацбанку.

Нагадаємо: 

  • У кінці липня у Києві патрульні зупинили Chevrolet Cruz, за кермом якого, перебуваючи в нетверезому стані, знаходився прокурор Васильківського відділення Києво-Святошинської прокуратури Леляк Ярослав Олександрович.

Альона Мазуренко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: поліціяКиївавто
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