В центре Киева Mercedes стал посреди улицы: водитель – с бутылкой водки и без сознания

Источник: пресс-секретарь патрульной полиции Киева Роман Мартынюк, Facebook-страница "Киев.Оперативный"

В столице патрульным полицейским пришлось разбивать окно автомобиля Mercedes на государственной российской регистрации, чтобы освободить водителя без сознания.

Прямая речь Мартынюка: "Когда патрульные приехали на место происшествия, то водитель был вообще без сознания. Разбив окно транспортного средства, они его освободили и вызвали на место происшествия медиков, потому что мужчина был без сознания.

Гражданина передали медикам, дальше им будут заниматься они.

Мы не смогли установить личность данного гражданина, все остальные экспертизы будут проводить медики, так как гражданин вообще не общался".

Детали: Относительно того, был ли водитель под действием алкоголя, то представитель полиции ответил, что в полиции доверяют только фактам, поэтому говорить о том, был ли водитель в состоянии алкогольного опьянения, будут только после результатов соответствующих анализов.

Когда будут анализы пока не известно, ведь водитель без сознания и не может пройти тест на драгере. По словам спикера, у мужчины должны взять анализ крови, чтобы проверить наличие или отсутствие алкогольного опьянения.

В то же время, "Киев.Оперативный" сообщает, что внутри машины у водителя была "открыта бутылка водки Абсолют". Кроме того, на опубликованном видео можно заметить букет цветов внутри авто.

Отмечается, что Mercedes остановился во время движения у Нацбанка.

Напомним: