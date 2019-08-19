Офіс Зеленського виправдовує Нетаньягу, яка не з'їла "хліб-сіль" 

35372 перегляди
Понеділок, 19 серпня 2019, 20:15

Джерело: Юлія Мендель у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна

Офіс президента прокоментував казус в аеропорту за участю дружини прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сари під час їхнього візиту в Україну. 

Пряма мова: "Це було зроблено ненавмисно і аж ніяк не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT". 

Що було раніше: 19 серпня розпочався офіційний візит Беньяміна і Сари Нетаньягу в Україну.

В аеропорту ізраїльських гостей вітали жінки в національному вбранні та з короваєм. Нетаньягу відламав шматок хліба і з'їв, іще один шматок передав дружині. 

Сара взяла хліб і покришила на землю.

Нагадаємо,

  • ЗМІ також повідомляли, що Сара Нетаньягу влаштувала перепалку з екіпажем літака під час польоту до Києва через те, що її не привітали належним чином під час посадки.
  • Зазначалося, що дружина прем'єра нібито навіть хотіла потрапити в кабіну пілотів, але її не пустили. Командир борту нібито знову привітав родину Нетаньягу на борту незадовго до посадки.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Ізраїль Офіс президента


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Зеленський закликав Ізраїль визнати Голодомор геноцидом 19 серпня 2019, 14:00
Нетаньягу похвалив Зеленського: країна почала розвиватися вдвічі швидше 19 серпня 2019, 13:58
Зеленський каже, що домовився з Ізраїлем вирішити проблему в’їзду українців 19 серпня 2019, 13:54
Усі новини
Головні новини
Ще трьох українців, ймовірно, перевели в СІЗО до моряків. Серед них Сущенко
РосЗМІ: Українських моряків готують до відправки на батьківщину
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців
Арахамія каже, що інші партії самоусунулися від Кабміну: Хай ідуть лісом
Усі новини
Освіта

Правило зламалося: чому 10 000 годин практики не гарантують успіху

історія

Як заснували Спілку незалежної української молоді

Освіта

Як вчити англійську так, щоб вивчити