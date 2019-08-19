Офіс Зеленського виправдовує Нетаньягу, яка не з'їла "хліб-сіль"
Джерело: Юлія Мендель у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна"
Офіс президента прокоментував казус в аеропорту за участю дружини прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сари під час їхнього візиту в Україну.
Пряма мова: "Це було зроблено ненавмисно і аж ніяк не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT".
Що було раніше: 19 серпня розпочався офіційний візит Беньяміна і Сари Нетаньягу в Україну.
В аеропорту ізраїльських гостей вітали жінки в національному вбранні та з короваєм. Нетаньягу відламав шматок хліба і з'їв, іще один шматок передав дружині.
Сара взяла хліб і покришила на землю.
Нагадаємо,
- ЗМІ також повідомляли, що Сара Нетаньягу влаштувала перепалку з екіпажем літака під час польоту до Києва через те, що її не привітали належним чином під час посадки.
- Зазначалося, що дружина прем'єра нібито навіть хотіла потрапити в кабіну пілотів, але її не пустили. Командир борту нібито знову привітав родину Нетаньягу на борту незадовго до посадки.
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