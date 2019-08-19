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Офіс Зеленського виправдовує Нетаньягу, яка не з'їла "хліб-сіль" 

Понеділок, 19 серпня 2019, 20:15
Офіс Зеленського виправдовує Нетаньягу, яка не з'їла хліб-сіль 

Джерело: Юлія Мендель у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна

Офіс президента прокоментував казус в аеропорту за участю дружини прем'єра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу Сари під час їхнього візиту в Україну. 

Пряма мова: "Це було зроблено ненавмисно і аж ніяк не є проявом неповаги до України. Цей випадок не може затьмарити важливості і масштабності візиту прем'єр-міністра Ізраїлю в Україну, який відбувся вперше за 20 років і став для обох країн важливим поштовхом до розвитку відносин в економічній, освітній, культурній сферах і в IT". 

Що було раніше: 19 серпня розпочався офіційний візит Беньяміна і Сари Нетаньягу в Україну.

В аеропорту ізраїльських гостей вітали жінки в національному вбранні та з короваєм. Нетаньягу відламав шматок хліба і з'їв, іще один шматок передав дружині. 

Сара взяла хліб і покришила на землю.

Нагадаємо,

  • ЗМІ також повідомляли, що Сара Нетаньягу влаштувала перепалку з екіпажем літака під час польоту до Києва через те, що її не привітали належним чином під час посадки.
  • Зазначалося, що дружина прем'єра нібито навіть хотіла потрапити в кабіну пілотів, але її не пустили. Командир борту нібито знову привітав родину Нетаньягу на борту незадовго до посадки.

Теми: ІзраїльОфіс президента
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