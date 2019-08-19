Офис Зеленского оправдывает не съевшую "хлеб-соль" Нетаньяху

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Понедельник, 19 августа 2019, 20:15

Источник: Юлия Мендель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Офис президента прокомментировал казус в аэропорту с участием жены премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сары в ходе их визита в Украину.

Прямая речь: "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT".

Что было ранее: 19 августа начался официальный визит в Украину Беньямина и Сары Нетаньяху. 

В аэропорту израильских гостей приветствовали девушки в национальных костюмах и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок подал жене. 

Сара взяла хлеб в руку и покрошила на землю.

Напомним, 

  • СМИ также сообщали, что Сара устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не должным образом поздравили во время посадки.
  • Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. Командир якобы снова поздравил семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.

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Темы: Израиль Офис президента


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