Офис Зеленского оправдывает не съевшую "хлеб-соль" Нетаньяху
Источник: Юлия Мендель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"
Офис президента прокомментировал казус в аэропорту с участием жены премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сары в ходе их визита в Украину.
Прямая речь: "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT".
Что было ранее: 19 августа начался официальный визит в Украину Беньямина и Сары Нетаньяху.
В аэропорту израильских гостей приветствовали девушки в национальных костюмах и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок подал жене.
Сара взяла хлеб в руку и покрошила на землю.
Напомним,
- СМИ также сообщали, что Сара устроила перепалку с экипажем самолета во время полета в Киев из-за того, что ее не должным образом поздравили во время посадки.
- Отмечалось, что жена премьера якобы даже хотела попасть в кабину пилотов, но ее не пустили. Командир якобы снова поздравил семью Нетаньяху на борту незадолго до посадки.