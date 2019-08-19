Офис Зеленского оправдывает не съевшую "хлеб-соль" Нетаньяху

Источник: Юлия Мендель в комментарии агентству "Интерфакс-Украина"

Офис президента прокомментировал казус в аэропорту с участием жены премьера Израиля Беньямина Нетаньяху Сары в ходе их визита в Украину.

Прямая речь: "Это было сделано неумышленно и ни в коем случае не является проявлением неуважения к Украине. Этот случай не может затмить важности и масштабности визита премьер-министра Израиля в Украину, который состоялся впервые за 20 лет и стал для обеих стран важным толчком к развитию отношений в экономической, образовательной, культурной областях и в IT".

Что было ранее: 19 августа начался официальный визит в Украину Беньямина и Сары Нетаньяху.

В аэропорту израильских гостей приветствовали девушки в национальных костюмах и с караваем. Нетаньяху отломил кусок хлеба и съел, еще один кусок подал жене.

Сара взяла хлеб в руку и покрошила на землю.

Напомним,