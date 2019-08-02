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Битва за 50 округ: суд вирішив, що треба було перерахувати голоси

П'ятниця, 2 серпня 2019, 13:42

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження  щодо членів окружної виборчої комісії, які не перерахували голоси на трьох дільницях 50 округу.

Про це 2 серпня повідомляє прес-служба поліції області.

"Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях", -  відзначили в поліції.

Рішення суду не виконано, тому поліція розпочала досудове розслідування.

Повідомляється, що бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність.

Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення, що набрало законної сили).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) або позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії.

Нагадаємо: 

  • 24 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.
  • Боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.
  • За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат. 
  • До того на округ №50 поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.
  • Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
  • Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.
  • 26 липня ЦВК опрацювала 100% протоколів, а 30 липня ЦВК прийняла оригінали протоколів 199 окружних виборчих комісій.
  • Центрвиборчком повинен встановити остаточні результати виборів протягом 15 днів (дедлайн - 5 серпня).

Українська правда
Теми: вибориВерховна Рада
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