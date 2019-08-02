Битва за 50 округ: суд вирішив, що треба було перерахувати голоси

Поліція Донецької області відкрила кримінальне провадження щодо членів окружної виборчої комісії, які не перерахували голоси на трьох дільницях 50 округу.

Про це 2 серпня повідомляє прес-служба поліції області.

"Відповідно до постанови Донецького окружного апеляційного суду, виборча комісія 50-го округу у Покровську мала провести повторний підрахунок голосів на трьох дільницях", - відзначили в поліції.

Рішення суду не виконано, тому поліція розпочала досудове розслідування.

Повідомляється, що бездіяльність окружної виборчої комісії тягне за собою кримінальну відповідальність.

Дії членів ОВК кваліфіковані за ч.1 ст. 382 ККУ (невиконання судового рішення, що набрало законної сили).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 тис. грн) або позбавлення волі строком до 3 років.

Наразі поліцейські проводять необхідні слідчі дії.

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