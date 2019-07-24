Під контролем спецзагону, ЦВК порахувала округ, де палили шини

10570 переглядів
Середа, 24 липня 2019, 12:31

Джерело: сайт ЦВК

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.

Деталі: Основна боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.

 

За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат. Представник "Опоблоку" випередив найближчого суперника на 206 голосів.

Що було раніше: На округ №50 у Покровську Донецької області поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.

Історія питання:

  • Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
  • Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.

Альона Мазуренко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ЦВК вибори поліція


powered by lun.ua
Матеріали за темою
На 50-й округ "скинули" спецзагін – комісія запрацювала 23 липня 2019, 23:44
ЦВК: Позачергові вибори до парламенту України відбулися 22 липня 2019, 10:40
ЦВК опрацювала понад 45% протоколів: "Слуга народу" бере майже 250 місць 22 липня 2019, 09:55
Усі новини
Головні новини
Біля ДБР на машину Порошенка вистрибнув чоловік, зав'язалася бійка
Порошенко розповів, як пройшов допит у ДБР
Екіпаж затриманого в Україні танкера повертається в РФ
Порошенко все-таки приїхав у ДБР
Усі новини
мандри

10 неймовірних середземноморських островів, про які ви не чули

психологія

Як контролювати злість: 25 способів залишатись спокійним

думка

Як працює трекер сну?