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Під контролем спецзагону, ЦВК порахувала округ, де палили шини

Середа, 24 липня 2019, 12:31

Джерело: сайт ЦВК

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.

Деталі: Основна боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.

 

За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат. Представник "Опоблоку" випередив найближчого суперника на 206 голосів.

Що було раніше: На округ №50 у Покровську Донецької області поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.

Історія питання:

  • Спостерігачі на 50-му окрузі виявили розбіжності у цифрах в протоколах комісій. Біля приміщення ОВК розпочався протест. Встановили намети, підносили шини.
  • Помічені спостерігачами порушення призвели до сутичок.

Альона Мазуренко, УП

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Теми: ЦВКвибориполіція
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