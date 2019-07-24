Під контролем спецзагону, ЦВК порахувала округ, де палили шини

Джерело: сайт ЦВК

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів на 50-му окрузі у Покровську Донецької області, куди через протести поліція на гелікоптері доставила спецпідрозділ.

Деталі: Основна боротьба на окрузі точилася між Покровським міським головою Русланом Требушкіним, який висувався від "Опозиційного блоку", та самовисуванцем Добропільським міським головою Андрієм Аксьоновим.

За підсумками підрахунку голосів, Требушкін здобув мандат. Представник "Опоблоку" випередив найближчого суперника на 206 голосів.

Що було раніше: На округ №50 у Покровську Донецької області поліція на гелікоптері доставила зведений загін спецпідрозділу тактико-оперативного реагування.

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