Екс-начальник поліції Одещини Головін "загубив" у декларації 800 тисяч – НАЗК

Джерело: Нацагентство з питань запобігання корупції

Колишній начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, затриманий за розкрадання в особливо великих розмірах, у 2017 році не задекларував майно на суму понад 800 тисяч гривень.

Деталі: НАЗК виявило недостовірну інформацію під час повної перевірки декларацій начальника поліції.

Головін не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, вказав недостовірні відомості про свій дохід і дохід дружини.

"Відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тисяч гривень", – підсумували в НАЗК.

Обґрунтований висновок про ознаки кримінального правопорушення направили до Національного антикорупційного бюро.

За декларування відомостей, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, ст.366 ч.1 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

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