Екс-начальник поліції Одещини Головін "загубив" у декларації 800 тисяч – НАЗК

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П'ятниця, 2 серпня 2019, 18:52

Джерело: Нацагентство з питань запобігання корупції

Колишній начальник головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін, затриманий за розкрадання в особливо великих розмірах, у 2017 році не задекларував майно на суму понад 800 тисяч гривень.

Деталі: НАЗК виявило недостовірну інформацію під час повної перевірки декларацій начальника поліції.

Головін не задекларував автомобіль, власну квартиру та квартиру дружини, вказав недостовірні відомості про свій дохід і дохід дружини. 

"Відомості, вказані посадовцем у декларації, відрізняються від достовірних на суму понад 819 тисяч гривень", – підсумували в НАЗК.

Обґрунтований висновок про ознаки кримінального правопорушення направили до Національного антикорупційного бюро.

За декларування відомостей, що відрізняються від достовірних на суму понад 250 прожиткових мінімумів, ст.366 ч.1 КК передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до двох років.

Історія питання:

  • Головін працює в органах внутрішніх справ з листопада 1996 року. 9 вересня 2016 року він очолив Головне управління Нацполіції Одеської області, а 23 квітня 2019 року - подав у відставку.
  • У вересні 2018 року журналісти опублікували розслідування про статки родини Головіна. Так, 86-річний дідусь з Луганщини дружини Головіна придбав елітні апартаменти на березі моря, вартістю майже три мільйони гривень, якими користується сам поліцейський.
  • Апартаменти 85 кв.м. розташовані на узбережжі Чорного моря у котеджному містечку "Золотий бугаз" в Одеській області, де є особиста охорона і приватний пляж.
  • Інший будинок у 170 квадратів в Одесі, яким користується очільник поліції області, офіційно належить старшій сестрі дружини генерала – Оксані Слєпцовій. Жінка не живе в Одесі, а це майно Головін вказав у декларації.
  • Правоохоронці затримали Головіна 25 липня за розкрадання в особливо великих розмірах. 26 липня Солом’янський суд Києва відправив його під домашній арешт.

Українська правда

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Теми: Одеська область поліція НАЗК


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