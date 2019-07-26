Суд відправив екс-начальника поліції Одещини під домашній арешт

Джерело: "Українська правда"

Солом’янський суд Києва відправив під домашній арешт екс-начальника поліції Одеської області, підозрюваного у розкраданні речових доказів.

Пряма мова: "Застосувати до підозрюваного Головіна Дмитра Валерійовича запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, заборонивши останньому залишати місце свого проживання цілодобово.

Строк тримання під домашнім арештом визначити до 25.09.2019 включно".

"Не відлучатись з населеного пункту, де він зареєстрований, проживає без дозволу детектива, прокурора, суду. Не змінювати своє місце проживання. Утримуватися від спілкування з підозрюваними".

Деталі: Головін також має здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Прокурори просили арештувати Головіна з альтернативою застави у 23 мільйони 133 тисячі гривень. Вони вважають, що екс-чиновник може переховуватись від слідства на окупованих територіях, де він із дружиною нібито має нерухомість.

Крім того, прокурори стверджували, що Головін спілкується з чоловіком, який мешкає в окупації, і у телефонних розмовах з екс-начальником поліції Одещини вихвалявся, що заочно засуджений в Україні до в'язниці, хвалив так звані "республіки" та звав туди Головіна.

Також прокурори апелювали до того, що двоє інших підозрюваних у справі, заступник Головіна та підприємець, вже переховуються від правоохоронців. За словами прокурорів, дружини Головіна та його заступника Костянтина Гейка одночасно придбали квартири по сусідству, що свідчить про пов'язаність підозрюваних.

Водночас сам Головін під час засідання заявив про невідповідність інформації у матеріалах справи. Зокрема, у витягу про нібито його квартиру на Луганщині власником майна вказаний його повний тезка, але 1973 року народження (Головін народився у 1975 році).

Екс-начальник одеської поліції підтвердив, що знайомий із чоловіком, який телефонував йому з Луганщини, однак стверджує, що дзвінок був лише один і його співрозмовник був п'яний.

Зліва направо: Головін, його дружина та націоналіст Сергій Стерненко фото: Facebook Стерненка

Крім того, за словами Головіна, один із підозрюваних, Валерій Капітанчук, який нібито переховується від слідства, кілька разів приходив у Національне антикорупційне бюро, де його допитували.

Захист вважав клопотання про арешт необґрунтованими та просив не обирати запобіжний захід взагалі. Адвокати говорили, що Головін не збирається переховуватися. Зокрема, він двічі протягом року був на відпочинку за кордоном і повертався, проводив робочі наради з НАБУ щодо встановлення обставин справи.

На початку засідання захист також просив випустити Головіна зі скляної клітки. Однак працівники конвою відповіли, що в такому разі на забезпечення безпеки буде потрібен час, і суд вирішив, що немає необхідності випускати Головіна.

Історія питання: