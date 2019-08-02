Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кличко назвав дату, коли відкриють скляні частини на скандальному пішохідному мосту

П'ятниця, 2 серпня 2019, 20:48
Кличко назвав дату, коли відкриють скляні частини на скандальному пішохідному мосту

Скляні частини на пішохідному міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" відкриють 11 серпня.

Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час ефіру на каналі "112"

"Зараз ми замінюємо верхнє скло і робимо плити, які будуть вже набагато надійніші, і які не повинні жодним чином бути розбиті. Коли? Сьогодні 2 серпня. Через 9 днів приходьте, ви зможете подивитися вниз на 30 метрів", - сказав він.

"Ще можу сказати, що там буде броньоване скло з великою витривалістю", - додав він.  

Нагадаємо:

  • До Дня Києва у столиці відкрилипішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами. 
  • Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснулоскло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • 27 травня пошкодженускло-плівку змінили. 
  • ПоліціяКиєва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку. 
  • У червні Кличко заявив, що захисну плівку-скло на новому пішохідному переході замінять шаром товстого суперброньованого скла, оскільки вона постійно страждає від пошкоджень.

Теми: Віталій КличкоКиїв
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Віталій Кличко
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Після сходження на Еверест главу "Київміськбуду" відсторонили: в компанії проведуть аудит 
Кабмін оголосив догани Кличку, Попку і кільком головам РДА в Києві
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: