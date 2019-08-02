Кличко назвав дату, коли відкриють скляні частини на скандальному пішохідному мосту
Скляні частини на пішохідному міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" відкриють 11 серпня.
Про це сказав мер Києва Віталій Кличко під час ефіру на каналі "112"
"Зараз ми замінюємо верхнє скло і робимо плити, які будуть вже набагато надійніші, і які не повинні жодним чином бути розбиті. Коли? Сьогодні 2 серпня. Через 9 днів приходьте, ви зможете подивитися вниз на 30 метрів", - сказав він.
"Ще можу сказати, що там буде броньоване скло з великою витривалістю", - додав він.
Нагадаємо:
- До Дня Києва у столиці відкрилипішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераси зі склом під ногами.
- Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснулоскло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- 27 травня пошкодженускло-плівку змінили.
- ПоліціяКиєва відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження мосту, ділянку пішохідної частини зі скляною поверхнею закрили на перевірку.
- У червні Кличко заявив, що захисну плівку-скло на новому пішохідному переході замінять шаром товстого суперброньованого скла, оскільки вона постійно страждає від пошкоджень.
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