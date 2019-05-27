На "мосту Кличка" міняють скло-плівку, пошкоджену вандалами

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Понеділок, 27 травня 2019, 17:58

Захисну скло-плівку, пошкоджену напередодні вандалами на новому пішохідному мосту над Володимирським узвозом у Києві, вже замінюють на нову.

Про це інформує міський голова Києва Віталій Кличко на своїй офіційній сторінці у Facebook, оприлюднивши відповідне відео.

За його словами, плівку на інших фрагментах підлоги теж для перевірки знімуть і ще раз оброблять герметиком.

"Ще раз хочу підкреслити: Київ – наше з вами місто, наш дім. І те, як він виглядатиме, залежить від нас з вами. Давайте разом берегти і примножувати красу столиці! Мені, справді, боляче, коли хтось намагається спаплюжити те, що створювалося для мільйонів киян і гостей нашого міста", – зазначив Кличко.

Нагадаємо:

  • У суботу 25 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
  • В обидва вихідних подивитися на міст прийшли багато людей.
  • Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло.
  • Тоді Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".

Українська правда

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Теми: Київ


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