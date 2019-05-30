Скляну ділянку "мосту Кличка" закрили на перевірку

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Четвер, 30 травня 2019, 14:12

Ділянку пішоходного мосту між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" зі скляною поверхнею обгородили через регламентні роботи.

Про це "Українській правді" повідомили в  прес-службі заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибка.

"Ведуться регламентні роботи. Перевіряють верхнє захисне скло", - уточнили в КМДА.

За словами речника, не потрібно панікувати, наразі відбуваються регламентні роботи – науково технічний супровід.

На питання, чи довго будуть тривати регламентні роботи, у прес-службі відповіли: "Сподіваюся, що ні".

Також у відомстві уточнили, що наразі не можуть сказати кінцевої дати робіт на мосту.

Раніше 30 травня журналіст Ігор Рец опублікував у Facebook відео огородженого скляного фрагменту моста.

Нагадаємо:

  • У суботу 25 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
  • В обидва вихідних подивитися на міст прийшли багато людей.
  • Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
  • 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили. 
  • Мер міста Віталій Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".
  • Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві.

Українська правда

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Теми: Київ місцева влада Кличко


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