Скляну ділянку "мосту Кличка" закрили на перевірку
Ділянку пішоходного мосту між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" зі скляною поверхнею обгородили через регламентні роботи.
Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибка.
"Ведуться регламентні роботи. Перевіряють верхнє захисне скло", - уточнили в КМДА.
За словами речника, не потрібно панікувати, наразі відбуваються регламентні роботи – науково технічний супровід.
На питання, чи довго будуть тривати регламентні роботи, у прес-службі відповіли: "Сподіваюся, що ні".
Також у відомстві уточнили, що наразі не можуть сказати кінцевої дати робіт на мосту.
Раніше 30 травня журналіст Ігор Рец опублікував у Facebook відео огородженого скляного фрагменту моста.
Нагадаємо:
- У суботу 25 травня, до Дня Києва, у столиці відкрили пішохідний міст між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий", який має смугу для велосипедистів та дві оглядові тераски зі склом під ногами.
- В обидва вихідних подивитися на міст прийшли багато людей.
- Уже в неділю 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.
- 27 травня пошкоджену скло-плівку змінили.
- Мер міста Віталій Кличко повідомив: "Не виключено, що механічне пошкодження могло статися знизу скла (мосту). Розглядається версія того, що стріляли".
- Столична поліція відкрила кримінальне провадження за фактом пошкодження пішохідного мосту над Володимирським узвозом у Києві.