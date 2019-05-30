Скляну ділянку "мосту Кличка" закрили на перевірку

Ділянку пішоходного мосту між Володимирською гіркою та парком "Хрещатий" зі скляною поверхнею обгородили через регламентні роботи.

Про це "Українській правді" повідомили в прес-службі заступника голови Київської міської державної адміністрації Олександра Спасибка.

"Ведуться регламентні роботи. Перевіряють верхнє захисне скло", - уточнили в КМДА.

За словами речника, не потрібно панікувати, наразі відбуваються регламентні роботи – науково технічний супровід.

На питання, чи довго будуть тривати регламентні роботи, у прес-службі відповіли: "Сподіваюся, що ні".

Також у відомстві уточнили, що наразі не можуть сказати кінцевої дати робіт на мосту.

Раніше 30 травня журналіст Ігор Рец опублікував у Facebook відео огородженого скляного фрагменту моста.

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