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Зеленський звільнив глав РДА у Миколаївській та Черкаській областях

Вівторок, 20 серпня 2019, 00:26
Зеленський звільнив глав РДА у Миколаївській та Черкаській областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив 14 глав районних державних адміністрацій.

Про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня  №262-№275 включно.

Зокрема Зеленський звільнив двох голів РДА у Миколаївській та 12 у Черкаській областях.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зеленський видав розпорядження про звільнення:

  • А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області
  • Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області
  • Є.Данченка з посади голови Уманської РДА  Черкаської області
  • В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області
  • В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області
  • В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області
  • В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області
  • О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області
  • Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області
  • С.Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області
  • І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області
  • В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області
  • І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області
  • В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області

Нагадаємо:

9 липня президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.

11 липня Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію,  всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Теми: ЗеленськийРДАзвільнення
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