Зеленський звільнив глав РДА у Миколаївській та Черкаській областях
Вівторок, 20 серпня 2019, 00:26
Президент України Володимир Зеленський звільнив 14 глав районних державних адміністрацій.
Про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня №262-№275 включно.
Зокрема Зеленський звільнив двох голів РДА у Миколаївській та 12 у Черкаській областях.
Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.
Зеленський видав розпорядження про звільнення:
- А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області
- Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області
- Є.Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області
- В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області
- В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області
- В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області
- В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області
- О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області
- Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області
- С.Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області
- І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області
- В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області
- І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області
- В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області
Нагадаємо:
9 липня президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.
11 липня Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.