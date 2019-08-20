Зеленський звільнив глав РДА у Миколаївській та Черкаській областях

Президент України Володимир Зеленський звільнив 14 глав районних державних адміністрацій.

Про це свідчать розпорядження президента від 19 серпня №262-№275 включно.

Зокрема Зеленський звільнив двох голів РДА у Миколаївській та 12 у Черкаській областях.

Причиною звільнень є закінчення строку повноважень президента України.

Зеленський видав розпорядження про звільнення:

А.Яріша з посади голови Черкаської РДА Черкаської області

Л.Денисюк з посади голови Христинівської РДА Черкаської області

Є.Данченка з посади голови Уманської РДА Черкаської області

В.Любомської з посади голови Тальнівської РДА Черкаської області

В.Павличука з посади голови Лисянської РДА Черкаської області

В.Клименка з посади голови Маньківської РДА Черкаської області

В.Клименка з посади голови Корсунь-Шевченківської РДА Черкаської області

О.Ніколенко з посади голови Катеринопільської РДА Черкаської області

Д.Шелеста з посади голови Канівської РДА Черкаської області

С.Бойка з посади голови Жашківської РДА Черкаської області

І.Гайдая з посади голови Драбівської РДА Черкаської області

В.Скринника з посади голови Городищенської РДА Черкаської області

І.Бойко з посади голови Снігурівської РДА Миколаївської області

В.Вовка з посади голови Первомайської РДА Миколаївської області

Нагадаємо:

9 липня президент України Володимир Зеленський за один день звільнив 70 голів райадміністрацій.

11 липня Володимир Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.