Зеленский уволил глав РГА в Николаевской и Черкасской областях.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 14 глав районных государственных администраций.
Об этом свидетельствуют распоряжение президента от 19 августа №262-№275 включительно.
В частности Зеленский уволил двух председателей РГА в Николаевской и 12 в Черкасской областях.
Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.
Зеленский издал распоряжение об увольнении:
- А.Яриша с должности председателя Черкасской РГА Черкасской области
- Л.Денисюк с должности председателя Христиновской РГА Черкасской области
- Е.Данченка с должности председателя Уманской РГА Черкасской области
- В.Любомськои с должности председателя Тальновской РГА Черкасской области
- В.Павличука с должности председателя Лисянской РГА Черкасской области
- В.Клименко с должности председателя Маньковской РГА Черкасской области
- В.Клименко с должности председателя Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области
- О.Николенко с должности председателя Катеринопольской РГА Черкасской области
- Д.Шелеста с должности председателя Каневской РГА Черкасской области
- С.Бойко с должности председателя Жашковского РГА Черкасской области
- И.Гайдая с должности председателя Драбовской РГА Черкасской области
- В.Скринника с должности главы Городищенского РГА Черкасской области
- И.Бойко с должности председателя Снигиревской РГА Николаевской области
- В.Вовка с должности председателя Первомайской РГА Николаевской области
Напомним:
9 июля Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.
11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
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