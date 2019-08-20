Зеленский уволил глав РГА в Николаевской и Черкасской областях.

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Вторник, 20 августа 2019, 00:26

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 14 глав районных государственных администраций.

Об этом свидетельствуют распоряжение президента от 19 августа №262-№275 включительно.

В частности Зеленский уволил двух председателей РГА в Николаевской и 12 в Черкасской областях.

Причиной увольнений является окончание срока полномочий президента Украины.

Зеленский издал распоряжение об увольнении:

  • А.Яриша с должности председателя Черкасской РГА Черкасской области
  • Л.Денисюк с должности председателя Христиновской РГА Черкасской области
  • Е.Данченка с должности председателя Уманской РГА Черкасской области
  • В.Любомськои с должности председателя Тальновской РГА Черкасской области
  • В.Павличука с должности председателя Лисянской РГА Черкасской области
  • В.Клименко с должности председателя Маньковской РГА Черкасской области
  • В.Клименко с должности председателя Корсунь-Шевченковской РГА Черкасской области
  • О.Николенко с должности председателя Катеринопольской РГА Черкасской области
  • Д.Шелеста с должности председателя Каневской РГА Черкасской области
  • С.Бойко с должности председателя Жашковского РГА Черкасской области
  • И.Гайдая с должности председателя Драбовской РГА Черкасской области
  • В.Скринника с должности главы Городищенского РГА Черкасской области
  • И.Бойко с должности председателя Снигиревской РГА Николаевской области
  • В.Вовка с должности председателя Первомайской РГА Николаевской области

    Напомним:

    9 июля Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.

    11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.

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Темы: Зеленский РГА увольнение


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