Зеленский уволил глав РГА в Николаевской и Черкасской областях.

Напомним:

9 июля Владимир Зеленский за один день уволил 70 глав райадминистраций.

11 июля президент Владимир Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.