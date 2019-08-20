ООС: 11 обстрілів і два запуски БПЛА з гранатометом
Збройні формування Російської Федерації та її найманці 11 разів порушили режим припинення вогню.
Про ситуацію станом на 7 годину 20 серпня повідомив штаб ООС.
Ворог обстрілював позиції українських підрозділів з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
"З метою нанесення якнайбільшої шкоди нашим військовослужбовцям на одному з напрямків ворог застосував безпілотний літальний апарат споряджений гранатометним пострілом (ВОГ-25)", - йдеться у звіті штабу.
Зокрема районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" зафіксовано 10 обстілів.В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" один.
Від початку поточної доби противник здійснив 1 обстріл позицій Об'єднаних сил в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД".
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
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