ООС: 11 обстрелов и два запуска БПЛА з гранатометом

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 20 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - говорится в отчете штаба.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" один.

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним: