ООС: 11 обстрелов и два запуска БПЛА з гранатометом
Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.
О ситуации по состоянию на 7 часов 20 августа сообщил штаб ООС.
Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
"С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - говорится в отчете штаба.
В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" один.
С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.