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ООС: 11 обстрелов и два запуска БПЛА з гранатометом

Вторник, 20 августа 2019, 07:29
ООС: 11 обстрелов и два запуска БПЛА з гранатометом

Вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 11 раз нарушили режим прекращения огня.

О ситуации по состоянию на 7 часов 20 августа сообщил штаб ООС.

Враг обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"С целью нанесения наибольшего ущерба нашим военнослужащим на одном из направлений враг применил беспилотный летательный аппарат снабжен гранатометным выстрелом (ВОГ-25)", - говорится в отчете штаба.

В частности в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" зафиксировано 10 обстрелов.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" один.

С начала текущих суток противник совершил 1 обстрел позиций Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Темы: ООСДонбасс
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