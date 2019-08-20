Стрілянина в Голосієві: конфліктували приватні та муніципальні охоронці
Джерело: прес-служба поліції Києва, прес-служба Київської адміністрації
Поліція Києва заявляє, що перестрілка у Голосіївському районі відбулася між представниками "Муніципальної охорони" і приватної охоронної фірми.
Дослівно поліція: "У рамках досудового розслідування встановлено, що конфлікт у парку виник між представниками "Муніципальної охорони" та приватної охоронної фірми".
Деталі: Правоохоронці встановили кількох активних учасників події. Наразі вирішується питання щодо затримання п’ятьох із них. Усі ці люди мають тілесні ушкодження і перебувають у лікарнях під охороною.
У Київській адміністрації розповіли свою версію подій. За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, під час планового обходу Голосіївського парку співробітники КП "Муніципальна охорона" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які досить гучно щось з’ясовували між собою.
Вони спробували дізнатися причину зібрання, але невідомі особи відповіли лайкою і образами.
Черговий наряд доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву.
На місце прислали два екіпажі групи швидкого реагування.
Пряма мова Загуменного: "Після прибуття патрулів та керівництва, вони почали з’ясовувати обставини конфлікту з присутніми, однак невідомі особи здійснили напад на співробітників муніципальної охорони та відкрили стрільбу з вогнепальної зброї".
Деталі: Він додав, що невідомі також вистрілили у бокове скло однієї з патрульних машин. Водій отримав поранення голови, його негайно госпіталізували. Старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна.
На місце викликали поліцію.
За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Тривають оперативно-розшукові заходи.
Передісторія:
- Уночі 20 серпня біля станції метро "Голосіївська" у Києві виникла сутичка між двома групами осіб із застосуванням травматичної зброї. Повідомлялося, про трьох поранених.