Стрілянина в Голосієві: конфліктували приватні та муніципальні охоронці

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Вівторок, 20 серпня 2019, 12:22

Джерело: прес-служба поліції Києва, прес-служба Київської адміністрації 

Поліція Києва заявляє, що перестрілка у Голосіївському районі відбулася між представниками "Муніципальної охорони" і приватної охоронної фірми.

Дослівно поліція: "У рамках досудового розслідування встановлено, що конфлікт у парку виник між представниками "Муніципальної охорони" та приватної охоронної фірми". 

Деталі: Правоохоронці встановили кількох активних учасників події. Наразі вирішується питання щодо затримання п’ятьох із них. Усі ці люди мають тілесні ушкодження і перебувають у лікарнях під охороною. 

У Київській адміністрації розповіли свою версію подій. За словами керівника апарату КМДА Дмитра Загуменного, під час планового обходу Голосіївського парку співробітники КП "Муніципальна охорона" помітили велике скупчення підозрілих осіб у чорній уніформі, які досить гучно щось з’ясовували між собою. 

Вони спробували дізнатися причину зібрання, але невідомі особи відповіли лайкою і образами. 

Черговий наряд доповів про ситуацію оперативному черговому та своєму керівництву. 

На місце прислали два екіпажі групи швидкого реагування.

Пряма мова Загуменного: "Після прибуття патрулів та керівництва, вони почали з’ясовувати обставини конфлікту з присутніми, однак невідомі особи здійснили напад на співробітників муніципальної охорони та відкрили стрільбу з вогнепальної зброї". 

Деталі: Він додав, що невідомі також вистрілили у бокове скло однієї з патрульних машин.  Водій отримав поранення голови, його негайно госпіталізували. Старший охоронник чергового наряду отримав ножове поранення стегна.

На місце викликали поліцію. 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) ККУ. Тривають оперативно-розшукові заходи. 

Передісторія: 

  • Уночі 20 серпня біля станції метро "Голосіївська" у Києві виникла сутичка між двома групами осіб із застосуванням травматичної зброї. Повідомлялося, про трьох поранених.

Українська правда

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Теми: Київ поліція


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