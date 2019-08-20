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Стрельба в Голосеево: конфликтовали частные и муниципальные охранники

Вторник, 20 августа 2019, 12:22
Стрельба в Голосеево: конфликтовали частные и муниципальные охранники

Источник: пресс-служба полиции Киева, пресс-служба Киевской администрации 

Полиция Киева заявляет, что перестрелка в Голосеевском районе произошла между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы.

Дословно полиция: "В рамках досудебного расследования установлено, что конфликт в парке возник между представителями "Муниципальной охраны" и частной охранной фирмы".

Детали: правоохранители установили нескольких активных участников события. Сейчас решается вопрос о задержании пятерых из них. Все эти люди имеют телесные повреждения и находятся в больницах под охраной.

В Киевской администрации рассказали свою версию событий. По словам руководителя аппарата КГГА Дмитрия Загуменного, во время планового обхода Голосеевского парка сотрудники КП "Муниципальная охрана" заметили большое скопление подозрительных лиц в черной униформе, которые достаточно громко что-то выясняли между собой.

Они попытались узнать причину собрания, но неизвестные ответили руганью и оскорблениями.

Дежурный наряд доложил о ситуации оперативному дежурному и своему руководству.

На место прислали два экипажа группы быстрого реагирования.

Прямая речь Загуменного: "По прибытии патрулей и руководства, они начали выяснять обстоятельства конфликта с присутствующими, однако неизвестные совершили нападение на сотрудников муниципальной охраны и открыли стрельбу из огнестрельного оружия".

Детали: Он добавил, что неизвестные также выстрелили в боковое стекло одной из патрульных машин. Водитель получил ранение головы, его немедленно госпитализировали. Старший охранник очередного наряда получил ножевое ранение бедра.

На место вызвали полицию. 

По данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия.

Предыстория:

  • Ночью 20 августа возле станции метро "Голосеевская" в Киеве возник конфликт между двумя группами лиц с применением травматического оружия. Сообщалось о трех раненых.

Украинская правда

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Темы: Киевполиция
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