Укрзалізниця виправдовує рушники по 4 тисячі за штуку: Збереження цінностей

Джерело: відповідь Укрзалізниці на запит "Української правди"

Укрзалізниця каже, що рушники та вишиванки ціною у 4 тисячі гривень за штуку планувала використовувати як пам’ятні сувеніри під час свят, заохочення за заслуги та для участі у різних заходах.

Дослівно: "Українські вишиванки та рушники є елементом культурної спадщини держави. Як для українців, так і для іноземців українські вишивані сорочки та рушники є одними із символів нашої країни.

Зважаючи на зазначене, з метою збереження українських національних цінностей та їх популяризацією в Україні та світі АТ "Укрзалізниця" рушники та вишиванки використовуються як пам’ятні сувеніри під час проведення урочистих та представницьких заходів".

Деталі: Зокрема йдеться про державні та професійні свята, ювілейні дати. Також вишиванки і рушники нібито хотіли використовувати на таких заходах, як прийоми, зустрічі делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарок, конференцій, круглих столів.

Укразалізниця зазначила, що договори закупівлі, які викликали резонанс у ЗМІ, розірвали, рушники і вишиванки не постачались.

Водночас, підприємство не відповіло на запитання, чи розпочатий аудит його закупівель, на якій стадії він перебуває і які результати перевірки.

Що було раніше: Після оприлюднення інформації про закупівлю рушників і вишиванок керівник Укрзалізниці запевнив, що доручив провести "повний аудит процедур закупівель".

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