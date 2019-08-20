Укрзалізниця виправдовує рушники по 4 тисячі за штуку: Збереження цінностей
Джерело: відповідь Укрзалізниці на запит "Української правди"
Укрзалізниця каже, що рушники та вишиванки ціною у 4 тисячі гривень за штуку планувала використовувати як пам’ятні сувеніри під час свят, заохочення за заслуги та для участі у різних заходах.
Дослівно: "Українські вишиванки та рушники є елементом культурної спадщини держави. Як для українців, так і для іноземців українські вишивані сорочки та рушники є одними із символів нашої країни.
Зважаючи на зазначене, з метою збереження українських національних цінностей та їх популяризацією в Україні та світі АТ "Укрзалізниця" рушники та вишиванки використовуються як пам’ятні сувеніри під час проведення урочистих та представницьких заходів".
Деталі: Зокрема йдеться про державні та професійні свята, ювілейні дати. Також вишиванки і рушники нібито хотіли використовувати на таких заходах, як прийоми, зустрічі делегацій, відкриття тематичних виставок, ярмарок, конференцій, круглих столів.
Укразалізниця зазначила, що договори закупівлі, які викликали резонанс у ЗМІ, розірвали, рушники і вишиванки не постачались.
Водночас, підприємство не відповіло на запитання, чи розпочатий аудит його закупівель, на якій стадії він перебуває і які результати перевірки.
Що було раніше: Після оприлюднення інформації про закупівлю рушників і вишиванок керівник Укрзалізниці запевнив, що доручив провести "повний аудит процедур закупівель".
Історія питання:
- 1 серпня стало відомо, що філія Укрзалізниці підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на 1,53 мільйона гривень. (Приблизно по 4 тисячі гривень за рушник, що більше ніж в 4 рази дорожче ціни на відповідні товари)
- Після оприлюднення цієї інформації у ЗМІ керівництво залізниці зявило, що відмовиться від закупівлі.