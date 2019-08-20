Укрзализныця оправдывает рушники по 4 тысячи за штуку: Сохранение ценностей

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Вторник, 20 августа 2019, 14:20

Источник: ответ Укрзализныци на запрос "Украинской правды"

Укрзализныця говорит, что рушники и вышиванки по цене в 4 тысячи гривен за штуку планировала использовать как памятные сувениры во время праздников, поощрения за заслуги и для участия в различных мероприятиях.

Дословно: "Украинские вышиванки и рушники являются элементом культурного наследия государства. Как для украинцев, так и для иностранцев украинские вышитые рубашки и рушники являются одними из символов нашей страны.

Учитывая указанное, с целью сохранения украинских национальных ценностей и их популяризацией в Украине и мире АО "Укрзализныця" рушники и вышиванкы используются как памятные сувениры во время проведения торжественных и представительских мероприятий".

Детали: В частности, речь идет о государственных и профессиональных праздниках, юбилейных датах. Также рушники и вышиванки якобы хотели использовать на таких мероприятиях, как приемы, встречи делегаций, открытие тематических выставок, ярмарок, конференций, круглых столов.

Укрзализныця отметила, что договоры покупки, которые вызвали резонанс в СМИ, разорвали, рушниики и вышиванки не поставлялись.

В то же время, предприятие не ответило на вопрос, начат ли аудит его закупок, на какой стадии он находится и каковы результаты проверки.

Что было раньше: После обнародования информации о закупке рушников и вышиванок руководитель Укрзализныци заверил, что поручил провести "полный аудит процедур закупок".

История вопроса:

  • 1 августа стало известно, что филиал Укрзализныци подписала два контракта на закупку 200 вышиванок и 200 льняных полотенец на 1,53 миллиона гривен. (Примерно по 4 тысячи гривен за рушник, что больше чем в 4 раза дороже цены на соответствующие товары)
  • После обнародования этой информации в СМИ руководство железной дороги зявило, что откажется от закупки.

Соня Лукашова, УП

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