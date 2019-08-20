Голові федерації, який нахамив чемпіонці, влаштували спортивний імпічмент

Джерело: сторінка у Facebook адвоката Юрія Юрченка

Українська велосипедистка Ганна Соловей домоглася звільнення Олександра Башенка з посади президента Федерації велоспорту України за хамство.

Пряма мова: "Башенка звільнено позачерговою Конференцією Федерації велосипедного спорту України. Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент!"

Деталі: Юрист прогнозує, що судові тяганини щодо цього конфлікту триватимуть ще довго, оскільки в Україні досі не діє юрисдикція Спортивного арбітражного суду при НОК.

Передісторія: