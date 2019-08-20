Голові федерації, який нахамив чемпіонці, влаштували спортивний імпічмент
Джерело: сторінка у Facebook адвоката Юрія Юрченка
Українська велосипедистка Ганна Соловей домоглася звільнення Олександра Башенка з посади президента Федерації велоспорту України за хамство.
Пряма мова: "Башенка звільнено позачерговою Конференцією Федерації велосипедного спорту України. Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент!"
Деталі: Юрист прогнозує, що судові тяганини щодо цього конфлікту триватимуть ще довго, оскільки в Україні досі не діє юрисдикція Спортивного арбітражного суду при НОК.
Передісторія:
- Українська велосипедистка Ганна Соловей, яка виграла "золото" Європейських ігор у Білорусі у соцмережах посварилася з президентом Федерації велоспорту України Олександром Башенком, який публічно їй нахамив.
- Спір відбувся на сторінці ФВСУ у Facebook, де Соловей обурилася, що з перемогою привітали не її, а якогось невідомого їй чоловіка.
- У Міністерстві сім’ї, молоді та спорту заявили, що намагаються розібратися у ситуації.
- Башенко, який очолював Федерацію велосипедистів з 2015 року, вже не вперше так спілкується зі спортсменами.
- Згодом міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявив, що підтримує велоспортсменку.
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