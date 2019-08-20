Голові федерації, який нахамив чемпіонці, влаштували спортивний імпічмент

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Вівторок, 20 серпня 2019, 16:40

Джерело: сторінка у Facebook адвоката Юрія Юрченка  

Українська велосипедистка Ганна Соловей домоглася звільнення Олександра Башенка з посади президента Федерації велоспорту України за хамство. 

Пряма мова: "Башенка звільнено позачерговою Конференцією Федерації велосипедного спорту України. Українці-спортсмени здатні на спортивний імпічмент!"

Деталі: Юрист прогнозує, що судові тяганини щодо цього конфлікту триватимуть ще довго, оскільки в Україні досі не діє юрисдикція Спортивного арбітражного суду при НОК.

Передісторія:

  • Українська велосипедистка Ганна Соловей, яка виграла "золото" Європейських ігор у Білорусі у соцмережах посварилася з президентом Федерації велоспорту України Олександром Башенком, який публічно їй нахамив.
  • Спір відбувся на сторінці ФВСУ у Facebook, де Соловей обурилася, що з перемогою привітали не її, а якогось невідомого їй чоловіка.
  • У Міністерстві сім’ї, молоді та спорту заявили, що намагаються розібратися у ситуації.
  • Башенко, який очолював Федерацію велосипедистів з 2015 року, вже не вперше так спілкується зі спортсменами.
  • Згодом міністр молоді і спорту Ігор Жданов заявив, що підтримує велоспортсменку. 

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Теми: спорт скандал


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