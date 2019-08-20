Главе федерации, который нахамил чемпионке, устроили спортивный импичмент

Источник: страница в Facebook адвоката спортсменки Анны Соловей.

Украинская велосипедистка Анна Соловей добилась освобождения Александра Башенко с поста президента Федерации велоспорта Украины за хамство.

Прямая речь: "Башенко уволен внеочередной Конференцией Федерации велосипедного спорта Украины. Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент".

Детали: Адвокат спортсменки прогнозирует, что судебные тяжбы по этому конфликту продолжаться еще долго, поскольку в Украине до сих пор не действует юрисдикция Спортивного арбитражного суда при НОК.

Предыстория: