Главе федерации, который нахамил чемпионке, устроили спортивный импичмент

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Вторник, 20 августа 2019, 16:40

Источник: страница в Facebook адвоката спортсменки Анны Соловей.

Украинская велосипедистка Анна Соловей добилась освобождения Александра Башенко с поста президента Федерации велоспорта Украины за хамство.

Прямая речь: "Башенко уволен внеочередной Конференцией Федерации велосипедного спорта Украины. Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент".

Детали: Адвокат спортсменки прогнозирует, что судебные тяжбы по этому конфликту продолжаться еще долго, поскольку в Украине до сих пор не действует юрисдикция Спортивного арбитражного суда при НОК.

 

Предыстория:

  • Украинская велосипедистка Анна Соловей, которая выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси, в соцсетях поссорилась с президентом Федерации велоспорта Украины Александром Башенко, который публично ей нахамил.
  • Спор произошел на странице ФВСУ в Facebook, где Соловей возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то неизвестного ей мужчину.
  • В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.
  • Башенко, который возглавлял Федерацию велосипедистов с 2015 года, уже не первый раз так общается со спортсменами.
  • Впоследствии министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает велоспортсменку.

Украинская правда

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Темы: спорт скандал


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