Главе федерации, который нахамил чемпионке, устроили спортивный импичмент
Вторник, 20 августа 2019, 16:40
Источник: страница в Facebook адвоката Юрия Юрченко.
Украинская велосипедистка Анна Соловей добилась освобождения Александра Башенко с поста президента Федерации велоспорта Украины за хамство.
Прямая речь: "Башенко уволен внеочередной Конференцией Федерации велосипедного спорта Украины. Украинцы-спортсмены способны на спортивный импичмент".
Детали: Юрист прогнозирует, что судебные тяжбы по этому конфликту продолжаться еще долго, поскольку в Украине до сих пор не действует юрисдикция Спортивного арбитражного суда при НОК.
Предыстория:
- Украинская велосипедистка Анна Соловей, которая выиграла "золото" Европейских игр в Беларуси, в соцсетях поссорилась с президентом Федерации велоспорта Украины Александром Башенко, который публично ей нахамил.
- Спор произошел на странице ФВСУ в Facebook, где Соловей возмутилась, что с победой поздравили не ее, а какого-то неизвестного ей мужчину.
- В Министерстве семьи, молодежи и спорта заявили, что пытаются разобраться в ситуации.
- Башенко, который возглавлял Федерацию велосипедистов с 2015 года, уже не первый раз так общается со спортсменами.
- Впоследствии министр молодежи и спорта Игорь Жданов заявил, что поддерживает велоспортсменку.
Украинская правда