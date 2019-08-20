Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Грузії звільнили ведучого, який облаяв Путіна

Вівторок, 20 серпня 2019, 17:33

Джерело: "Грузія онлайн"

У Грузії з телеканалу "Рустави 2" звільнили ведучого Георгія Габунія, який у липні в ефірі своєї авторської програми облаяв президента Росія Володимира Путіна.

Дослівно гендиректор "Рустави 2" Паата Салія: "Начальник інформаційної служби телекомпанії" "Руставі 2" Нодар Меладзе і кілька співробітників звільнені з роботи".

Деталі: За його словами, серед звільнених Георгій Габуния, Георгій Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе.

Причиною звільнення провідних журналістів каналу гендиректор назвав  "конфлікт інтересів".

Він додав, що звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.

Передісторія: 

  • 7 липня 2019 року Габунія в прямому ефірі "Рустави 2" російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і облаяв його та його рідних.
  • Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ГрузіяРосіяПутін
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Усі новини...
Грузія
Грузія не "консультуватиметься" з послом, якого Київ попросив поїхати через Саакашвілі
Грузинський посол виїхав із України на тлі ситуації із Саакашвілі
Посол Грузії підтвердив, що поїде з України через ситуацію із Саакашвілі
Останні новини
19:39
Росіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків
19:31
Собор Паризької Богоматері матиме унікальну протипожежну систему
19:09
Новий прем’єр Польщі може вранці зустрітися з Зеленським
19:07
"Київстар" офіційно оголосив про відновлення зв'язку: абонентам обіцяють компенсації
19:03
Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації
19:00
Що відбувається з мозком через недосипання, і як полегшити свій стан
18:53
"Добре, якби він його вбив": Кадиров знову похвалив сина за побиття людини
18:50
E3, яка була найбільшою ігровою виставкою світу, офіційно закрили
18:43
Росія скерувала на Нікополь дрон-камікадзе та обстріляла з артилерії, є поранена
18:40
OLX став четвертим партнером Міноборони в проєкті рекрутингу
Усі новини...
Реклама: