У Грузії звільнили ведучого, який облаяв Путіна

Джерело: "Грузія онлайн"

У Грузії з телеканалу "Рустави 2" звільнили ведучого Георгія Габунія, який у липні в ефірі своєї авторської програми облаяв президента Росія Володимира Путіна.

Дослівно гендиректор "Рустави 2" Паата Салія: "Начальник інформаційної служби телекомпанії" "Руставі 2" Нодар Меладзе і кілька співробітників звільнені з роботи".

Деталі: За його словами, серед звільнених Георгій Габуния, Георгій Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе.

Причиною звільнення провідних журналістів каналу гендиректор назвав "конфлікт інтересів".

Він додав, що звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.

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