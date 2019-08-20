У Грузії звільнили ведучого, який облаяв Путіна
Вівторок, 20 серпня 2019, 17:33
Джерело: "Грузія онлайн"
У Грузії з телеканалу "Рустави 2" звільнили ведучого Георгія Габунія, який у липні в ефірі своєї авторської програми облаяв президента Росія Володимира Путіна.
Дослівно гендиректор "Рустави 2" Паата Салія: "Начальник інформаційної служби телекомпанії" "Руставі 2" Нодар Меладзе і кілька співробітників звільнені з роботи".
Деталі: За його словами, серед звільнених Георгій Габуния, Георгій Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе.
Причиною звільнення провідних журналістів каналу гендиректор назвав "конфлікт інтересів".
Він додав, що звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.
Передісторія:
- 7 липня 2019 року Габунія в прямому ефірі "Рустави 2" російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і облаяв його та його рідних.
- Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.
Українська правда