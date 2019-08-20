У Грузії звільнили ведучого, який облаяв Путіна

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Вівторок, 20 серпня 2019, 17:33

Джерело: "Грузія онлайн"

У Грузії з телеканалу "Рустави 2" звільнили ведучого Георгія Габунія, який у липні в ефірі своєї авторської програми облаяв президента Росія Володимира Путіна.

Дослівно гендиректор "Рустави 2" Паата Салія: "Начальник інформаційної служби телекомпанії" "Руставі 2" Нодар Меладзе і кілька співробітників звільнені з роботи".

Деталі: За його словами, серед звільнених Георгій Габуния, Георгій Лаперашвілі, Нанук Жоржоліані і Ека Квесітадзе.

Причиною звільнення провідних журналістів каналу гендиректор назвав  "конфлікт інтересів".

Він додав, що звільнення деяких співробітників також відбудеться після того, як вони повернуться з відпустки.

Передісторія: 

  • 7 липня 2019 року Габунія в прямому ефірі "Рустави 2" російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна і облаяв його та його рідних.
  • Його дії засудили президент і прем'єр-міністр Грузії Саломе Зурабішвілі і Мамука Бахтадзе, а також російське МЗС і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков.

Українська правда

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Теми: Грузія Росія Путін


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