В Грузии уволили ведущего, который обругал Путина

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Вторник, 20 августа 2019, 17:33

Источник: "Грузия онлайн"

В Грузии с телеканала "Рустави 2" уволили ведущего Георгия Габуния, который в июле в эфире своей авторской программы обругал президента Россия Владимира Путина.

Дословно гендиректор "Рустави 2" Паата Салия: "Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы".

Детали: По его словам, среди уволенных Георгий Габуния, Георгий Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе.

Причиной увольнения ведущих журналистов канала гендиректор назвал "конфликт интересов".

Он добавил, что увольнение некоторых сотрудников также состоится после того, как они вернутся из отпуска.

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Темы: Грузия Росcия Путин


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