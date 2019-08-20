В Грузии уволили ведущего, который обругал Путина
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Вторник, 20 августа 2019, 17:33
Источник: "Грузия онлайн"
В Грузии с телеканала "Рустави 2" уволили ведущего Георгия Габуния, который в июле в эфире своей авторской программы обругал президента Россия Владимира Путина.
Дословно гендиректор "Рустави 2" Паата Салия: "Начальник информационной службы телекомпании "Рустави 2" Нодар Меладзе и несколько сотрудников уволены с работы".
Детали: По его словам, среди уволенных Георгий Габуния, Георгий Лаперашвили, Нанук Жоржолиани и Эка Квеситадзе.
Причиной увольнения ведущих журналистов канала гендиректор назвал "конфликт интересов".
Он добавил, что увольнение некоторых сотрудников также состоится после того, как они вернутся из отпуска.
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