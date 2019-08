Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію

Джерело: президент США Дональд Трамп у Twitter

Американський лідер скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем’єр цієї країни не підтримала ідею Трампа купити острів Гренландія.

Пряма мова: "Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що їй не цікаво обговорювати купівлю Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану за два тижні, на інший раз".

Деталі: Трамп додав, що своєю відвертою позицією Фредеріксен заощадила "багато витрат і зусиль" як для Сполучених Штатів, так і для Данії. "Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перепланування (зустрічі – ред.) десь у майбутньому".

Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....