Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію

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Середа, 21 серпня 2019, 04:34

Джерело: президент США Дональд Трамп у Twitter

Американський лідер скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем’єр цієї країни не підтримала ідею Трампа купити острів Гренландія.

Пряма мова: "Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що їй не цікаво обговорювати купівлю Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану за два тижні, на інший раз".

Деталі: Трамп додав, що своєю відвертою позицією Фредеріксен заощадила "багато витрат і зусиль" як для Сполучених Штатів, так і для Данії. "Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перепланування (зустрічі – ред.) десь у майбутньому".

Передісторія:

  • Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.
  • Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.
  • Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.
  • Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що ідея продажу Гренландії Сполученим Штатам є абсурдною, адже "Гренландія не є данська. Гренландія належить Гренландії".
  • Міністерство закордонних справ Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявило, що острів не продається.

Українська правда

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Теми: Трамп США Данія скандал


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