Трамп скасував візит до Данії, бо та не хоче продавати Гренландію
Джерело: президент США Дональд Трамп у Twitter
Американський лідер скасував запланований раніше візит до Данії через те, що прем’єр цієї країни не підтримала ідею Трампа купити острів Гренландія.
Пряма мова: "Данія - дуже особлива країна з неймовірними людьми, але ґрунтуючись на коментарях прем'єр-міністра Метте Фредеріксен, що їй не цікаво обговорювати купівлю Гренландії, я відкладу нашу зустріч, заплановану за два тижні, на інший раз".
Деталі: Трамп додав, що своєю відвертою позицією Фредеріксен заощадила "багато витрат і зусиль" як для Сполучених Штатів, так і для Данії. "Я дякую їй за це і з нетерпінням чекаю перепланування (зустрічі – ред.) десь у майбутньому".
Denmark is a very special country with incredible people, but based on Prime Minister Mette Frederiksen’s comments, that she would have no interest in discussing the purchase of Greenland, I will be postponing our meeting scheduled in two weeks for another time....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 20, 2019
Передісторія:
- Раніше ЗМІ повідомили, що президент США Дональд Трамп задумався над ідеєю купівлі острова Гренландія, який належить Данії.
- Союзник з оточення президента США підтвердив, що Дональд Трамп озвучував ідею придбати Гренландію, проте запевнив, що глава США не ставився до цього серйозно.
- Данські політики з різних флангів політичного спектру вважають, що президент США Дональд Трамп повинен забути про цю ідею.
- Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що ідея продажу Гренландії Сполученим Штатам є абсурдною, адже "Гренландія не є данська. Гренландія належить Гренландії".
- Міністерство закордонних справ Гренландії, яка є автономною територією у складі Данії, заявило, що острів не продається.
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