Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию

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Среда, 21 августа 2019, 04:34

Источник: президент США Дональд Трамп в Twitter

Американский лидер отменил запланированный ранее визит в Данию из-за того, что премьер этой страны не поддержала идею Трампа купить остров Гренландия.

Прямая речь: "Дания - очень особенная страна с невероятными людьми, но, основываясь на комментариях премьер-министра Метте Фредериксен, что ей не интересно обсуждать покупку Гренландии, я отложу нашу встречу, запланированную через две недели, на другой раз".

Детали: Трамп добавил, что своей откровенной позицией Фредериксен сэкономила "много затрат и усилий" как для Соединенных Штатов, так и для Дании. "Я благодарю ее за это и с нетерпением жду перепланировки (встречи - ред.) где-то в будущем".

Предыстория:

  • Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп задумался над идеей покупки острова Гренландия, который принадлежит Дании.
  • Союзник из окружения президента США подтвердил, что Дональд Трамп озвучивал идею приобрести Гренландию, однако заверил, что глава США не относился к этому серьезно.
  • Датские политики из разных флангов политического спектра считают, что президент США Дональд Трамп должен забыть об этой идее.
  • А премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что идея продажи Гренландии Соединенным Штатам абсурдна, поскольку "Гренландия не продается. Гренландия не датская. Гренландия принадлежит Гренландии".
  • Министерство иностранных дел Гренландии, которая является автономной территорией в составе Дании, заявило, что остров не продается.

Украинская правда

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Темы: Трамп США Дания скандал


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