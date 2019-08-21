Стало відомо, про що піде мова на саміті G7

Джерело: Укрінформ

Лідери країн "Великої сімки" на саміті 24-26 серпня обговорюватимуть проблематику гендерної рівності.

Пряма мова: "Понад 2,5 млрд дівчат та жінок у всьому світі страждають через дискримінаційні закони та недостатність правового захисту. Дії багатьох сміливих дівчат і жінок порушили тишу і наголосили на нагальній необхідності сильних і рішучих дій. Рада закликає лідерів G7 бути такими ж рішучими та сміливими, як дівчата і жінки щодня", - наголосили у Раді G7 з гендерної рівності.

Деталі: Відповідні рекомендації світовим лідерам представлять на зустрічі високого рівня співголови Ради G7 з гендерної рівності нобелівські лауреати Надія Мурад та Деніс Муквеге.

Серед основних рекомендацій, які цього тижня також будуть представлені президенту Франції Емманюелю Макрону, — припинення насильства за гендерною ознакою, забезпечення для дівчат і жінок умов для здобуття належної освіти та медичного обслуговування, розширення їхніх прав та можливостей, гарантування рівності між жінками та чоловіками у публічній діяльності.

Рада G7 з гендерної рівності була створена прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у 2018 році за канадського головування у "Великій сімці".

Нині Рада складається із 35 членів, включаючи нобелівських лауреатів, представників неурядових організацій, міжнародних організацій та приватних компаній, а також урядовців, журналістів, митців.