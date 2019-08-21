Стало известно, о чем пойдет речь на саммите G7

Источник: Укринформ

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите 24-26 августа обсудят проблематику гендерного равенства.

Прямая речь: "Более 2,5 млрд девушек и женщин во всем мире страдают от дискриминационных законов и недостаточной правовой защиты. Действия многих смелых девушек и женщин нарушили тишину и подчеркнули насущную необходимость сильных и решительных действий. Совет призывает лидеров G7 быть такими же решительными и смелыми, как девушки и женщины ежедневно", - отметили в Совете G7 по гендерному равенству.

Детали: Соответствующие рекомендации мировым лидерам представят на встрече высокого уровня сопредседатели Совета G7 по гендерному равенству нобелевские лауреаты Надежда Мурад и Денис Муквеге.

Среди основных рекомендаций, которые на этой неделе также будут представлены президенту Франции Эмманюэлю Макрону - прекращение насилия по гендерному признаку, обеспечение для девушек и женщин условий для получения надлежащего образования и медицинского обслуживания, расширение их прав и возможностей, обеспечение равенства между женщинами и мужчинами в публичной деятельности.

Совет G7 по гендерному равенству был создан премьер-министром Канады Джастином Трюдо в 2018 году при канадском председательстве в "Большой семерке".

Сейчас Совет состоит из 35 членов, включая нобелевских лауреатов, представителей неправительственных организаций, международных организаций и частных компаний, а также чиновников, журналистов, деятелей искусства.