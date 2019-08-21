Бойовики 20 серпня обстріляли 7 позицій ОС – одного бійця поранили

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Середа, 21 серпня 2019, 08:22

Джерело: зведення штабу ООС станом на 7 ранку 21 серпня.

20 серпня бойовики Донбасу 7 разів порушили режим припинення вогню, один український військовослужбовець отримав поранення.

Деталі: Противник Об'єднаних сил України обстрілював позиції українських підрозділів із гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив 5 обстрілів:

- неподалік Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- поблизу Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- у районі Старогнатівки – зі станкового протитанкового гранатомета;

- поблизу Богданівки – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- неподалік Гнутового – з ручного протитанкового гранатомета.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 2 обстріли:

- неподалік Південного – з ручних протитанкових гранатометів.

- поблизу Луганського – з гранатометів різних систем.

Крім того, від початку поточної доби зафіксовано 2 ворожі обстріли в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід":

- неподалік Новомихайлівки – із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів;

- поблизу Водяного – з підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

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Теми: ООС Донбас бойові дії


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