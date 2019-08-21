Боевики 20 августа обстреляли 7 позиций ОС – одного бойца ранили
Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 21 августа.
20 августа боевики Донбасса 7 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.
Детали: Противник Объединенных сил Украины обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов:
- неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;
- в районе Старогнатовка – из станкового противотанкового гранатомета;
- вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;
- неподалеку Гнутово – из ручного противотанкового гранатомета.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела:
- неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов.
- вблизи Луганского – из гранатометов различных систем.
Кроме того, с начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":
- неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;
- вблизи Водяного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
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