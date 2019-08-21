Боевики 20 августа обстреляли 7 позиций ОС – одного бойца ранили

Источник: сводка штаба ООС по состоянию на 7 утра 21 августа.

20 августа боевики Донбасса 7 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский военнослужащий получил ранения.

Детали: Противник Объединенных сил Украины обстреливал позиции украинских подразделений из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 5 обстрелов:

- неподалеку Талаковки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- вблизи Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

- в районе Старогнатовка – из станкового противотанкового гранатомета;

- вблизи Богдановки – из гранатометов различных систем и стрелкового оружия;

- неподалеку Гнутово – из ручного противотанкового гранатомета.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 2 обстрела:

- неподалеку от Южного – из ручных противотанковых гранатометов.

- вблизи Луганского – из гранатометов различных систем.

Кроме того, с начала текущих суток зафиксировано 2 враждебные обстрела в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток":

- неподалеку Новомихайловки – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

- вблизи Водяного – из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.