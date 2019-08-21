За 50 тисяч доларів бізнесмен "замовив" колишню дружину та доньку 

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Середа, 21 серпня 2019, 11:29

ДжерелоНаціональна поліція та СБУ

У Броварах Київської області правоохоронці попередили умисне вбивство жінки з донькою на замовлення колишнього чоловіка. 

Деталі: У результаті спецоперації було затримано організаторів та виконавців, які планували злочин. Замовником виявився власник будівельної компанії, який через посередників шукав виконавців злочину. 

"Замовив" чоловік колишню дружину та її доньку через судові спори щодо поділу майна після розлучення. 

Допомагала чоловіку у пошуку "кілерів" його третя дружина. За вчинення вбивства подружжя пропонувало 50 тисяч доларів. 

Для попередження злочину правоохоронці вирішили інсценувати злочин. Доказом "ліквідації жертв" стали постановочні фото. Також оперативники оприлюднили інформацію в ЗМІ про зникнення жінок. 

Затримали організаторів у власному помешканні, а посередника на одній із вулиць Броварів. 

 

Дослівно: "Наразі вирішується питання щодо повідомлення фігурантам справи про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 

Загрожує зловмисникам від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна". 

Нагадаємо:

  • 18 серпня столичні правоохоронці затримали чоловіка, який вбив свою дружину через розлучення. 

Українська правда

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Теми: кримінал поліція СБУ Київська область


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