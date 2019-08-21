За 50 тысяч долларов бизнесмен "заказал" бывшую жену и дочь

Источник: Национальная полиция и СБУ

В Броварах Киевской области правоохранители предотвратили умышленное убийство женщины с дочкой на заказ бывшего мужа.

Детали: В результате спецоперации были задержаны организаторы и исполнители, которые планировали преступление. Заказчиком оказался владелец строительной компании, который через посредников искал исполнителей преступления.

"Заказал" мужчина бывшую жену и ее дочь из-за судебных споров по разделу имущества после развода.

Помогала мужу в поиске "киллеров" его третья жена. За совершение убийства супруги предлагали 50 тысяч долларов.

Для предотвращения убийства правоохранители решили инсценировать преступление. Доказательством "ликвидации жертв" стали постановочные фото. Также оперативники обнародовали информацию в СМИ об исчезновении женщин.

Задержали организаторов в собственном доме, а посредника на одной из улиц Броваров.

Дословно: "Сейчас решается вопрос о сообщение фигурантам дела о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Грозит злоумышленникам от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества".

Напомним: