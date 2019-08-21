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Супрун: Якби був шанс продовжити реформу – всі лишилися б

Середа, 21 серпня 2019, 11:50
Супрун: Якби був шанс продовжити реформу – всі лишилися б

Джерело: коментар Уляни Супрун журналістам перед засіданням Кабінету міністрів.  

Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.

Відповідь на запитання, чи планує вона залишатися на посаді і чи велися переговори про це: "Я думаю, що ми всі чекаємо до 29-го (серпня) – подивитися, що буде відбуватися".

Президент буде виступати – це покаже нам шлях, напрям, вектор країни і цієї Верховної Ради. Можливо, буде навіть і представлення прем’єр-міністра – побачимо. А тоді вже буде представлення уряду.

Це вибір прем’єр міністра і коаліції чи партії – тепер є однопартійна система в країні – це буде їхнє рішення, а не моє особисте"

Чи лишилася б вона на посаді: "Залежно від прем’єр-міністра, залежно від того, як буде сприйматися політика трансформації системи охорони здоров'я. Якби були такі можливості, щоб своя команда, підтримка фінансова й політична, щоб трансформація далі відбувалася – я думаю, що кожен (член нашого уряду) залишився б на своїй посаді й далі працював".

При цьому Супрун бачить: "У багатьох нових обранців і в Офісі президента немає розуміння, що відбувається в медичній сфері, бо вони бачать, що багато журналісти показують – і це не завжди позитив".

За її словами, насправді є позитив: "28,2 мільйона українців уже зайшли в реформу, первинна ланка працює досить гарно, хоч є поодинокі речі, які ще не дійшли до кінця у первинній ланці, а вторинна ланка – там, де є лікарні – мають автомізуватися".

Передісторія:

  • Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва і вже 3 роки очолює Міністерство охорони здоров'я України: 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконує обов’язки міністра охорони здоров'я.
  • Шостий президент України Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: СупрунМОЗКабінет міністрівреформимедицина
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