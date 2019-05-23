Супрун каже, що українці можуть пояснити Зеленському її здобутки

Виконувач обов’язків міністра охорони здоров’я Уляна Супрун сподівається, що команда президента Володимира Зеленського збереже курс на зміни у сфері медичної допомоги.

Про це вона сказала в інтерв’ю "Радіо Свобода".

На запитання, чи вплине обіцяний новою командою аудит медичної реформи на зміни системи охорони здоров'я, Супрун відповіла: "Ми зараз робимо трансформацію системи охорони здоров’я для змін на краще для здоров’я українців. Кожна людина має право на доступ до якісних медичних послуг, але цього поки немає".

"Ми намагаємося це змінити та працюємо за планом, що був прописаний ще у 2015 році й узгоджений, обговорений з експертами і іноземними, і українськими. Доказова база, зібрана в цілому світі, а не лише в Україні, показує, що зміни, які ми зараз робимо, – це правильний шлях до розвитку системи охорони здоров'я", – наголосила в.о. міністра.

За її словами, "27,5 мільйонів українців уже можуть пояснити команді нового президента, що вони вперше в історії записалися до сімейного лікаря, якого обрали самостійно" і "мають уперше чіткий перелік послуг, який можуть отримати безкоштовно".

"У лікарів та медсестер збільшились заробітні плати вдвічі-втричі. Є успіхи, які ми бачимо, – і це лише за один рік реформи, бо трансформація медичної системи розпочалася з січня 2018 року", – завила Супрун.

Вона зазначила, що "ті, хто зараз залишається в міністерствах, мають пояснювати новій команді: що вже зроблено, що змінюється, як розвиток буде відбуватися далі".

"Бо вибори в країнах відбуваються часто, а шлях, який обирає держава, має бути постійним. Тобто вектор розвитку не має змінюватися тільки через те, що деякі люди змінили свою посаду. Розвиток має відбуватися і далі, за тією програмою, яка прописана", – заявила Супрун.

"Наші зміни й пропозиції написані у плані, усе є в законах і Конституції. І ми будемо далі продовжувати цю роботу та пояснювати хід трансформації. Бо з того, що я почула під час виборів у їхніх виступах, то можна зробити висновок: немає розуміння, що саме відбувається зараз у процесі трансформації системи здоров’я", – наголосила вона.

Супрун тішиться, що про медицину говорили в контексті виборів, як це відбувається і в США чи Англії, адже раніше "ніхто нічого не казав".

"Тож ми сподіваємося, що нова команда президента буде підтримувати курс на зміни заради по-справжньому доступної якісної медичної допомоги для кожного громадянина і на гідні умови роботи і життя медичних працівників, щоб ми мали змогу завершити цю трансформацію", – заявила в.о. міністра.

На зауваження, що для багатьох українців медична реформа – це лише декларації з сімейним лікарем, Супрун відповіла: "Не можна одним моментом змінити все, що знищувалося не тільки 25 років незалежної України, але й 70 років до того".

"Ми не збудуємо 500 нових лікарень за одну ніч. Потрібно багато років, щоб інфраструктурна ситуація змінилася до такого рівня, як у тій же Польщі. Там розпочалися зміни 25 років тому й система продовжує трансформуватися", – сказала вона.

"Ми зробили швидкі зміни на рівні первинної ланки, там, де декларація та програма "Доступні ліки". Наступні кроки – у спеціалізованій медицині та лікарнях", – сказала Супрун.

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