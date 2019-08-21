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Міноборони РФ вживе заходи у зв’язку з "напруженням" на західному напрямку

Середа, 21 серпня 2019, 13:28

Міноборони Росії заявило, що ухвалить низку заходів у зв'язку з "напруженою обстановкою на західному стратегічному напрямку".

Як пише "Європейська правда" з посиланням на російське агентство ТАСС, про це повідомив в середу міністр оборони РФ Сергій Шойгу, відкриваючи засідання колегії міністерства.

За словами російського міністра, військово-політична обстановка "характеризується посиленням військової присутності НАТО в Східній Європі, розгортанням системи ПРО США в Польщі та Румунії, розширенням військової співпраці альянсу з Фінляндією і Швецією".

"Для нейтралізації загроз, що виникають, ми реалізуємо комплекс заходів", - сказав він.

Шойгу повідомив, що на засіданні колегії обговорять виконання планів діяльності Західного і Східного військових округів на 2019-2025 роки щодо реалізації травневих указів президента Росії 2012 і 2018 років, а також його доручень за підсумками нарад в Сочі.

Шойгу повідомив, що протягом року планується провести понад 120 двосторонніх, командно-штабних і міжвидових навчань.

Нагадаємо, Польща і США завершили переговори щодо збільшення присутності американських військ на польській землі.

На початку серпня НАТО оголосив про завершення планової модернізації системи ПРО Aegis Ashore в Румунії.

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Теми: РосіяНАТО
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