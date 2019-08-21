Минобороны РФ примет меры в связи с "напряжением" на западном направлении

2102 просмотра
Среда, 21 августа 2019, 13:28

Минобороны России заявило, что примет ряд мер в связи с "напряженной обстановкой на западном стратегическом направлении".

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на российское агентство ТАСС, об этом сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу, открывая заседание коллегии министерства.

По словам российского министра, военно-политическая обстановка "характеризуется усилением военного присутствия НАТО в Восточной Европе, развертыванием системы ПРО США в Польше и Румынии, расширением военного сотрудничества альянса с Финляндией и Швецией".

"Для нейтрализации возникающих угроз мы реализуем комплекс мер", - сказал он.

Шойгу сообщил, что на заседании коллегии обсудят выполнение планов деятельности Западного и Восточного военных округов на 2019-2025 годы по реализации майских указов президента России 2012 и 2018 годов, а также его поручений по итогам совещаний в Сочи.

Шойгу сообщил, что в течение года планируется провести более 120 двусторонних, командно-штабных и межвидовых учений.

Напомним, Польша и США завершили переговоры по увеличению присутствия американских войск на польской земле.

В начале августа НАТО объявил о завершении плановой модернизации системы ПРО Aegis Ashore в Румынии.

Читайте также:

Минобороны Латвии: Россия на военных учениях разыгрывает блокировки Балтийского моря

Минобороны РФ показало перехват самолета ВВС США над Балтикой

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия НАТО


powered by lun.ua
Материалы по теме
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту 21 августа 2019, 12:04
Глава МИД Германии о Донбассе: Нужен прямой и открытый диалог 21 августа 2019, 09:05
Трамп и Макрон договорились вернуть Россию в G8 в следующем году - СМИ 21 августа 2019, 08:48
Все новости
Главные новости
Супрун: Если бы был шанс продолжить реформу – все бы остались
НАБУ закрыло производство по "Кинокварталу" Зеленского
Десантно-штурмовые войска - с новым руководителем вместо избранного в Раду Забродского
Трамп отменил визит в Данию, потому что та не хочет продавать Гренландию
Все новости
здоровье

33 научных способы похудеть навсегда

тест

То, что вы знаете о вакцинации – правда или миф?

читай!

Лучшие книги мира, или Что должен прочитать каждый

Поиск по сайту
Архив
Весь архів