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До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців

Середа, 21 серпня 2019, 14:28
До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "ЄС".

До фракції партії "Європейська солідарність" приєдналися двоє самовисуванців.

За даними УП, до фракції колишнього президента Петра Порошенка приєдналися Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

Деталі: Всього фракції "ЄС" у сесійній залі виділили 29 місць, але 2 з них просто "резервні".

Так само запасні місця у залі отримали фракції "Голос" (1 місце) та "Батьківщина" (2 місця).

Для позафракційних депутатів відведено 55 місць.

Розсадка партій в залі (уточнена версія)

Крім того, між фракціями "ЄС", "Голосу" та "Батьківщини" будуть смуги порожніх місць. Ці пробіли будуть зроблені за рахунок місць, які передбачались для депутатів-"мажоритарників", котрі мали б обратись на округах в окупованому Криму та на Донбасі.

Знати більше:  Нова Рада стала. Як депутати ділять місця в парламенті

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Теми: Європейська солідарністьВерховна Рада
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