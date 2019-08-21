До фракції Порошенка приєдналися двоє самовисуванців

Джерело: співрозмовники "Української правди" у партії "ЄС".

До фракції партії "Європейська солідарність" приєдналися двоє самовисуванців.

За даними УП, до фракції колишнього президента Петра Порошенка приєдналися Олексій Гончаренко та Андрій Лопушанський.

Деталі: Всього фракції "ЄС" у сесійній залі виділили 29 місць, але 2 з них просто "резервні".

Так само запасні місця у залі отримали фракції "Голос" (1 місце) та "Батьківщина" (2 місця).

Для позафракційних депутатів відведено 55 місць.

Крім того, між фракціями "ЄС", "Голосу" та "Батьківщини" будуть смуги порожніх місць. Ці пробіли будуть зроблені за рахунок місць, які передбачались для депутатів-"мажоритарників", котрі мали б обратись на округах в окупованому Криму та на Донбасі.

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