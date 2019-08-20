Рада 9.0: все про перше засідання, нового спікера, фракції та комітети

Перед початком роботи Верховної Ради 9 скликання розповідаємо про:

склад майбутнього парламенту;

подробиці першого засідання;

ймовірне керівництво нової Ради;

коаліціаду (спойлер: схоже, її не буде);

формування Кабміну;

парламентські комітети;

перші законопроекти.

Основні дати:

Урочисте засідання Ради: 29 серпня Перша сесія: 29 серпня



Затвердження комітетів: 29 серпня

Подача законопроекту про бюджет-2020: не пізніше 15 вересня Створення коаліції: до 29 вересня Формування Кабінету міністрів: до 29 жовтня



всі ілюстрації: андрій калістратенко

Яким буде склад Верховної Ради IX скликання?

Український парламент обирається на 5 років.

У новому складі парламенту буде 424 депутати. 26 мандатів залишаються вакантними, бо вибори не проводились в округах тимчасово окупованих Автономної Республіки Крим і Севастополя, а також окремих районів Донецької та Луганської областей.

254 представники партії "Слуга народу" (43,16% голосів виборців);

43 – "Опозиційна платформа – За життя" (13,05%),

26 – "Батьківщина" (8,18%);

25 – "Європейська солідарність" (8,1%);

20 – "Голос" (5,82%);

6 – "Опозиційний блок";

по одному представнику "Самопомочі", "Єдиного центру", ВО "Свобода" та "Біла Церква разом".

Ще 46 депутатських мандатів отримали самовисуванці.

Три чверті складу Ради IX скликання, а саме 323 депутати, будуть "новачками": 167 з них обрані за списками, 156 – по мажоритарці.

У новому парламенті не буде Олега Ляшка, Ігоря Кононенка, Володимира Литвина, Сергія Пашинського, В'ячеслава Богуслаєва та інших "старих облич".

Загалом "Слуга народу" показала абсолютний рекорд електоральної підтримки за всю історію незалежної України – за партію проголосували 43,16% виборців. До цього за списками найбільше набирала "Партія регіонів" на виборах 2007 року – 34,37%.

Політсила Зеленського побила інший рекорд партії Януковича, провівши 130 мажоритарників у Раду. До цього найкращий показник належав "регіоналам", які у 2012 році виграли 113 округів.

Подробиці з прізвищами нових депутатів, голосуванням по регіонах та детальною інфографікою ви можете знайти в матеріалі "Української правди".

Коли відбуватиметься перше засідання Ради?

Верховна Рада IX скликання вперше збереться на урочисте засідання 29 серпня.

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Цю дату запропонував лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков на засіданні підготовчої групи.

За законом депутати мають не менше 20 днів після опублікування результатів виборів на узгодження всіх позицій. Оскільки прізвища новообраних нардепів були оприлюднені 7 серпня, то "до дати 27 серпня можуть бути питання, бо це рівно плюс 20 днів". Щоб не виникло жодних колізій, "Слуга народу" пропонувала 29 серпня.

У підсумку ця дата була підтримана більшістю присутніх на засіданні.

Що відбуватиметься 29 серпня?

Урочисте засідання 29 серпня відкриє спікер парламенту минулого скликання Андрій Парубій. Прозвучить гімн України. Після цього новообрані депутати складуть присягу.

"Присягаю на вірність Україні. Зобов'язуюсь усіма своїми діями боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо Вітчизни і добробут українського народу. Присягаю додержуватися Конституції України та законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників", – хором проголосять нардепи.

Згідно з законом "Про регламент Верховної Ради", присягу зачитує найстарший за віком депутат. У парламенті IX скликання таким буде 78-річний представник "Опозиційної платформи – За життя" Юлій Іоффе.

Цієї норми не дотримались на урочистому засіданні Ради попереднього скликання. Тоді присягу зачитав спікер Олександр Турчинов.

Далі голова підготовчої депутатської групи Дмитро Разумков відкриє першу сесію новообраної Верховної Ради.

Саме цей день вважається останнім днем роботи Верховної Ради попереднього скликання.

Кабінет міністрів Гройсмана складає свої повноваження.

З чого почнеться робота Ради?

Робота парламенту почнеться з формування тимчасової президії. До її складу, окрім Разумкова, увійдуть по одному представнику від партій, які обрали в парламент по виборчих списках. Вони виконуватимуть свої обов'язки почергово.

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Після цього нардепи мають сформувати та зареєструвати депутатські фракції або групи.

Екс-спікер Андрій Парубій після короткої доповіді про результати законодавчої роботи парламенту, проведе обрання лічильної комісії і нового керівництва Ради. На цьому тимчасова президія першої сесії припинить свою діяльність.

Також, згідно з регламентом, нардепи заслухають перше стратегічне послання новообраного президента.

Кого висувають в керівництво парламенту?

Партія "Слуга народу" буде пропонувати на пост спікера Ради Дмитра Разумкова, на пост першого заступника – представника президента у парламенті Руслана Стефанчука.

У свою чергу, Разумков запропонував опозиції місце віце-спікера ВР.

У "Європейській солідарності" та "Голосі" відмовились від цієї позиції.

Співголова ОПЗЖ Вадим Рабинович пояснив, що "Опозиційна платформа – За життя", яка отримала другу за величиною фракцію у Раді, претендує на посаду віце-спікера Ради. Але не буде висувати Віктора Медведчука.

"Медведчук не буде висувати свою кандидатуру. І наша партія не буде його висувати з тієї простої причини, що він уже був і віце-спікером, і першим віце-спікером. Зараз він зосередиться на партійній роботі", – сказав Рабинович.

Коли сформують коаліцію?

Стаття 83 Конституції України пояснює, що коаліція депутатських фракцій у Раді формується "за результатами виборів і на основі узгодження політичних позицій" впродовж місяця з дня відкриття першого засідання.

До її складу має увійти більшість нардепів від конституційного складу Ради, тобто мінімум 226 обранців.

Таким чином, дедлайн для створення коаліції у нинішнього складу ВР буде 29 вересня. Але, схоже, цього разу коаліціади не буде.

Бо останній абзац тієї ж статті 83 зазначає, що "депутатська фракція у Верховній Раді України, до складу якої входить більшість народних депутатів від конституційного складу Верховної Ради, має права коаліції депутатських фракцій у Верховній Раді".

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Таким чином "Слуга народу" з 254 депутатами вже наділена правами коаліції.

Втім, 7-й номер списку президентської партії Олександр Корнієнко очікує, що "Слузі народу" якась з партій у Раді "запропонує створити коаліцію або розглянути якусь коаліційну угоду".

Також партія веде перемовини з мажоритарниками-самовисуванцями: "Ми розглядаємо різні пропозиції з їхнього боку. Ми зараз не готові називати прізвища".

Зараз у "Слузі народу" готують угоду, яка буде планом дій для фракції. Її презентують із початком роботи парламенту.

Кабінет міністрів формуватиме "Слуга народу"?

Так, може. Якщо не стане формувати коаліцію з іншими фракціями.

"Слуга народу" або коаліція до 29 жовтня має внести пропозиції президенту щодо кандидатури прем'єр-міністра та іншого складу уряду. Якщо цього не станеться, то глава держави отримає право на дострокове припинення повноважень парламенту.

Представник Зеленського в Кабміні Андрій Герус вже заявив про намір президентської партії забрати всі міністерські крісла.

"Коаліція вже є, монобільшість. Вона забере всі міністерські крісла, немає такого, щоб опозиція була в уряді. У парламенті, думаю, деякі комітети віддадуть опозиції, щоб ні у кого не було сумнівів у демократичності нової влади. Які саме, поки не знаю", – сказав він.

Герус також прогнозує, що новий уряд сформують одразу після першого засідання нової Верховної Ради.

Джерела УП раніше називали чотирьох претендентів на посаду прем'єр-міністра. Це заступник виконавчого директора від України у МВФ Владислав Рашкован, керівник НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв, секретар РНБО Олександр Данилюк та заступник керівника Офісу президента Олексій Гончарук.

Що буде з комітетами?

Комітети Верховної Ради IX скликання будуть сформовані 29 серпня. З їх кількістю та назвами вже визначились на засіданні підготовчої групи, скоротивши з 27 до 23 шляхом об'єднання з іншими.

Загалом у Раді будуть комітети з питань:

фінансів, податкової та митної політики;

бюджету;

економічного розвитку;

гуманітарної та інформаційної політики;

молоді та спорту;

освіти, науки та інновацій;

прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій, Луганській областях та Автономної Республіки Крим, національних меншин і міжнаціональних відносин;

цифрової трансформації;

правової політики;

аграрної та земельної політики;

антикорупційної політики;

з питань правоохоронної діяльності;

енергетики та житлово-комунальних послуг;

транспорту та інфраструктури;

організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування;

національної безпеки, оборони та розвідки;

здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування;

екологічної політики та природокористування;

свободи слова;

регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України;

зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва;

інтеграції України з Європейським Союзом;

соціальної політики та захисту прав ветеранів.

Як депутати потрапляють в комітети?

Конкретний депутат потрапляє в комітет на основі пропозицій фракцій. Їх вносять з дотриманням квот, які визначені регламентом Ради.

Склад комітетів, в який входять голова, перший заступник, заступник голови, секретар та члени комітетів, формує Верховна Рада. Вона приймає постанову, яка одночасно визначає персональний склад усіх комітетів.

Є декілька обмежень:

голови комітетів, перші заступники, заступники та секретарі комітетів не можуть бути одночасно керівниками депутатських фракцій;

голова комітету, його перший заступник та секретар комітету не можуть бути членами однієї фракції;

до складу комітетів не можуть бути обрані голова Верховної Ради, перший заступник та заступник голови ВР.

Очікується, що 20 комітетів очолять представники "Слуги народу". Співрозмовники "Української правди" у президентській партії заявили про готовність віддати опозиції посаду голови в комітеті з прав людини та реінтеграції окупованих територій.

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У свою чергу, партія "Опозиційна платформа – За життя" хоче керувати в парламентських комітетах, які традиційно вважаються "опозиційними".

"Що стосується кандидатур на посади голів комітетів, які традиційно в європейських парламентах вважаються опозиційними, – бюджетний комітет, комітет свободи слова, регламентний комітет, комітет із контролю над роботою правоохоронних органів, рахункова палата, антимонопольний комітет – то, звісно, ми ці питання будемо обговорювати з тими фракціями, які також заявлять про свою опозиційність", – сказав новообраний депутат від ОПЗЖ Нестор Шуфрич.

Які перші законопроекти планує прийняти нова Рада?

Президент Володимир Зеленський після голосування на парламентських виборах запевнив, що новим скликанням Верховної Ради буде прийнятий закон про імпічмент.

"Буде закон про імпічмент, один з перших законів, який внесе "Слуга народу". Це – рішення всієї партії, кожного з нас. Ми обіцяли, і ви у порядку денному нової Верховної Ради обов'язково побачите цей закон. Не доповнення, а закон про імпічмент президента", – пообіцяв глава держави.

Представник президента у Верховній Ради Руслан Стефанчук каже, що "Слуга народу" вже напрацювала близько 300 законопроектів, які будуть внесені в парламент найближчим часом.

Серед них – зняття депутатської недоторканності, а також позбавлення депутатського мандату за кнопкодавство і прогули.

Другий блок буде стосуватися змін до Регламенту Верховної Ради.

"Ми повинні покласти край депутатському спаму, вирубці українських лісів і переходити на електронну форму. Врешті-решт, ми повинні привести регламент до вимог Конституції".

Далі, за словами Стефанчука, великий блок економічних законів, блок законів щодо антикорупції, перезапуску судової системи і системи правоохоронних органів

Олександр Іванческул, для УП