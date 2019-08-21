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Ко фракции Порошенко присоединилось двое самовыдвиженцев

Среда, 21 августа 2019, 14:28
Ко фракции Порошенко присоединилось двое самовыдвиженцев

Источник: собеседники "Украинской правды" в партии "ЕС".

Ко фракции партии "Европейская солидарность" присоединилось двое самовыдвиженцев.

По данным УП, к фракции бывшего президента Петра Порошенко присоединились Алексей Гончаренко и Андрей Лопушанский.

Детали: Всего фракции "ЕС" в сессионном зале выделили 29 мест, но 2 из них просто "резервные".

Так же запасные места в зале получили фракции "Голос" (1 место) и "Батькивщина" (2 места).

Для внефракционных депутатов отведено 55 мест.

Кроме того, между фракциями "ЕС", "Голоса" и "Батькивщины" будут полосы пустых мест.

Розсадка партій в залі (уточнена версія)

Эти пробелы будут сделаны за счет мест, которые предполагались для депутатов "мажоритарщиков", которых должны были бы выбирать в округах в оккупированном Крыму и на Донбассе.

Знать больше Нова Рада стала. Как депутаты делят места в парламенте

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Темы: Европейская солидарностьВерховная Рада
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