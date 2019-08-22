У КНДР заявили про загрозу нової холодної війни

3654 перегляди
Четвер, 22 серпня 2019, 06:38

Офіційний представник МЗС КНДР заявив, що дії США та Південної Кореї можуть привести до початку нової холодної війни на Корейському півострові.

Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство.

Невдоволення міністерства викликали спільні навчання США та Південної Кореї, а також те, що США випробували недавно крилату ракету.

У МЗС КНДР також невдоволено рішенням про постачання до Південній Кореї винищувачів F-35A

"На горизонті з'явилися небезпечні та незвичайні військові дії, які можуть спровокувати нову холодну війну на Корейському півострові та в регіоні", - заявили в МЗС.

Нагадаємо:

  • Міноборони США успішно випробувало крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд. 

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: КНДР США Північна Корея


powered by lun.ua
Матеріали за темою
КНДР провела запуск ракет 16 серпня 2019, 06:47
У КНДР виключають можливість переговорів з Південною Кореєю 12 серпня 2019, 05:44
Кім Чен Ин написав Трампу про бажання зустрітись 11 серпня 2019, 02:56
Усі новини
Головні новини
День Незалежності по-новому: у центрі Києва провели репетицію урочистостей
У суді США озвучили нові деталі відбілювання Януковича перед Заходом
Москва обміняє 33 росіян на 33 українців – росЗМІ
Зеленський запустив всесвітній флешмоб
Усі новини
думка

Як визначити "людський" вік собаки та кішки?

тест

Який у вас ризик захворіти на туберкульоз?

тест

Те, що ви знаєте про вакцинацію – правда чи міф?