У КНДР заявили про загрозу нової холодної війни

Офіційний представник МЗС КНДР заявив, що дії США та Південної Кореї можуть привести до початку нової холодної війни на Корейському півострові.

Про це повідомляє Центральне інформаційне агентство.

Невдоволення міністерства викликали спільні навчання США та Південної Кореї, а також те, що США випробували недавно крилату ракету.

У МЗС КНДР також невдоволено рішенням про постачання до Південній Кореї винищувачів F-35A

"На горизонті з'явилися небезпечні та незвичайні військові дії, які можуть спровокувати нову холодну війну на Корейському півострові та в регіоні", - заявили в МЗС.

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